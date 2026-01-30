Рейтинг@Mail.ru
Постройка дата-центров в России выгодна, заявил Титов - РИА Новости, 30.01.2026
03:57 30.01.2026
Постройка дата-центров в России выгодна, заявил Титов
Постройка дата-центров в России выгодна, заявил Титов
Постройка дата-центров в России выгодна, заявил Титов

Титов: строить дата-центры в РФ выгодно, в том числе для компаний из США

© РИА Новости / Владимир Трефилов
Сетевое оборудование в серверной
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Сетевое оборудование в серверной. Архивное фото
ООН, 30 янв - РИА Новости. Постройка дата-центров в России выгодна в силу наличия дешевых энергоресурсов, в том числе для компаний из США и КНР, заявил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.
По словам Титова, сейчас в США строится множество дата-центров крупных американских компаний. При этом многие уже начинают сомневаться в надежности этих вложений из-за свойственных им высоких рисков.
"Но, тем не менее, Россия обладает сегодня большими ресурсами энергетическими, и они достаточно дешевые по сравнению с мировыми ценами и ценами даже в США. Поэтому, например, строить дата-центры в России - это очень выгодно", - сказал Титов в беседе с российскими журналистами.
Он отметил, что это может быть выгодно компаниям из различных стран, в том числе и США.
"Это не только американцам. Может быть, это и китайцам, может быть, другим компаниям из других стран (может быть выгодно - ред.). Просто в России выгодно строить и на месте осуществлять эту услугу расчетную. Здесь, конечно, доверие должно быть, определенный инвестиционный климат (должен - ред.) для этого сложится, но это потенциально выгодная для многих сфера кооперации", - подытожил спецпредставитель президента РФ.
