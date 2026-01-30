Постройка дата-центров в России выгодна, заявил Титов

ООН, 30 янв - РИА Новости. Постройка дата-центров в России выгодна в силу наличия дешевых энергоресурсов, в том числе для компаний из США и КНР, заявил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.

Он отметил, что это может быть выгодно компаниям из различных стран, в том числе и США.

"Это не только американцам. Может быть, это и китайцам, может быть, другим компаниям из других стран (может быть выгодно - ред.). Просто в России выгодно строить и на месте осуществлять эту услугу расчетную. Здесь, конечно, доверие должно быть, определенный инвестиционный климат (должен - ред.) для этого сложится, но это потенциально выгодная для многих сфера кооперации", - подытожил спецпредставитель президента РФ.