https://ria.ru/20260130/titov-2071120619.html
Постройка дата-центров в России выгодна, заявил Титов
Постройка дата-центров в России выгодна, заявил Титов - РИА Новости, 30.01.2026
Постройка дата-центров в России выгодна, заявил Титов
Постройка дата-центров в России выгодна в силу наличия дешевых энергоресурсов, в том числе для компаний из США и КНР, заявил спецпредставитель президента РФ по... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T03:57:00+03:00
2026-01-30T03:57:00+03:00
2026-01-30T03:57:00+03:00
экономика
россия
сша
китай
борис титов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886884458_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_df91c34bdc7d83f047c9e234eb907fad.jpg
https://ria.ru/20260105/putin-2066481464.html
https://ria.ru/20250317/titov-2005469571.html
россия
сша
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886884458_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_23770ccb640d6a0bf3101710a64baaaa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, сша, китай, борис титов
Экономика, Россия, США, Китай, Борис Титов
Постройка дата-центров в России выгодна, заявил Титов
Титов: строить дата-центры в РФ выгодно, в том числе для компаний из США
ООН, 30 янв - РИА Новости. Постройка дата-центров в России выгодна в силу наличия дешевых энергоресурсов, в том числе для компаний из США и КНР, заявил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.
По словам Титова
, сейчас в США
строится множество дата-центров крупных американских компаний. При этом многие уже начинают сомневаться в надежности этих вложений из-за свойственных им высоких рисков.
"Но, тем не менее, Россия
обладает сегодня большими ресурсами энергетическими, и они достаточно дешевые по сравнению с мировыми ценами и ценами даже в США. Поэтому, например, строить дата-центры в России - это очень выгодно", - сказал Титов в беседе с российскими журналистами.
Он отметил, что это может быть выгодно компаниям из различных стран, в том числе и США.
"Это не только американцам. Может быть, это и китайцам, может быть, другим компаниям из других стран (может быть выгодно - ред.). Просто в России выгодно строить и на месте осуществлять эту услугу расчетную. Здесь, конечно, доверие должно быть, определенный инвестиционный климат (должен - ред.) для этого сложится, но это потенциально выгодная для многих сфера кооперации", - подытожил спецпредставитель президента РФ.