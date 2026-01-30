Титов прокомментировал создание Совета мира

ООН, 30 янв - РИА Новости. Есть проблемы, которые США не под силу решить в одиночку и которые требуют сотрудничества с другими странами, заявил в ответ на вопрос РИА Новости спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов, комментируя создание "Совет мира".
"Последние шаги, которые связаны вот с этим "Советом мира", они (США - ред.) понимают, что одним решить все вопросы они не могут, они ищут партнеров. Другой вопрос, что они предлагают регламент принятия решения и повестку дня формировать сами. И, конечно, Россия, Китай, Индия, все крупные страны говорят: "Извините, должны быть какие-то правила работы в такого рода организации". Мы должны иметь равные права, определить, по крайней мере, права. Трамп предложил такой материальный ценз - страны, которые могут оплатить миллиард долларов, они будут ближе к принятию решения. Это своеобразный подход к решению мировых проблем, то есть это будет управление крупных стран. Но, тем не менее, эти правила должны быть выработаны", - сказал Титов в беседе с российскими журналистами, отвечая на соответствующий вопрос агентства.
При этом он выразил уверенность в том, что заново создать такой институт как ООН будет стоить еще дороже, и страны столкнутся с вопросом, стоит ли улучшить работу этой организации или все-таки пойти по пути создания новых инструментов взаимодействия, таких как "Совет мира".
"Есть проблемы, которые одни США решить не могут. Они трансграничны, некоторые глобальны. Поэтому эти проблемы придется решать во взаимодействии с другими странами", - подчеркнул Титов.
Президент США Дональд Трамп ранее сообщил о формировании "Совета мира" по восстановлению и управлению сектором Газа. Администрация президента США направила приглашения принять участие в его работе главам порядка 50 государств, которые в течение нескольких дней публично сообщали о том, что получили предложения американского президента. В списке приглашенных представлены страны разных регионов: от Австралии до Японии. Россия и Украина также числятся в списке приглашенных.
