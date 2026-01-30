Титов прокомментировал создание Совета мира

ООН, 30 янв - РИА Новости. Есть проблемы, которые США не под силу решить в одиночку и которые требуют сотрудничества с другими странами, заявил в ответ на вопрос РИА Новости спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов, комментируя создание "Совет мира".