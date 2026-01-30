https://ria.ru/20260130/ternovatoe-2071192589.html
Бойцы группировки "Восток" освободили Терноватое в Запорожской области
Бойцы группировки "Восток" освободили Терноватое в Запорожской области - РИА Новости, 30.01.2026
Бойцы группировки "Восток" освободили Терноватое в Запорожской области
Бойцы группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Терноватое Запорожской области, сообщило журналистам Минобороны РФ. РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T12:21:00+03:00
2026-01-30T12:21:00+03:00
2026-01-30T15:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833290043_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_80ac0e78cb07bed263b7351b61694035.jpg
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833290043_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_3fa1b4c90c28e1526d55834f5c6d7026.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Бойцы группировки "Восток" освободили Терноватое в Запорожской области
ВС РФ освободили населенный пункт Терноватое в Запорожской области