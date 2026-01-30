Рейтинг@Mail.ru
Бойцы группировки "Восток" освободили Терноватое в Запорожской области - РИА Новости, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:21 30.01.2026 (обновлено: 15:02 30.01.2026)
https://ria.ru/20260130/ternovatoe-2071192589.html
Бойцы группировки "Восток" освободили Терноватое в Запорожской области
Бойцы группировки "Восток" освободили Терноватое в Запорожской области - РИА Новости, 30.01.2026
Бойцы группировки "Восток" освободили Терноватое в Запорожской области
Бойцы группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Терноватое Запорожской области, сообщило журналистам Минобороны РФ. РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T12:21:00+03:00
2026-01-30T15:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833290043_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_80ac0e78cb07bed263b7351b61694035.jpg
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833290043_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_3fa1b4c90c28e1526d55834f5c6d7026.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Бойцы группировки "Восток" освободили Терноватое в Запорожской области

ВС РФ освободили населенный пункт Терноватое в Запорожской области

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в Запорожской области
Военнослужащие ВС РФ в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС РФ в Запорожской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Бойцы группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Терноватое Запорожской области, сообщило журналистам Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и в течение суток освободили населенный пункт Терноватое Запорожской области", - говорится в сообщении.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Восток" освободили Терноватое в Запорожской области
Подразделения группировки войск Восток освободили Терноватое в Запорожской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Восток" освободили Терноватое в Запорожской области
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала