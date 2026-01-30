Рейтинг@Mail.ru
Танкер, задержанный французскими ВМС, не связан с Россией, заявил МИД
15:54 30.01.2026 (обновлено: 15:56 30.01.2026)
Танкер, задержанный французскими ВМС, не связан с Россией, заявил МИД
Арестованный французскими ВМС танкер Grinch не имеет какой-либо связи с Россией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 30.01.2026
в мире
Танкер, задержанный французскими ВМС, не связан с Россией, заявил МИД

Захарова: задержанный французскими ВМС танкер Grinch не связан с Россией

© REUTERS / Etat-major des armeesВоеннослужащий ВМС Франции во время задержания нефтяного танкера GRINCH, следовавшего из России
© REUTERS / Etat-major des armees
Военнослужащий ВМС Франции во время задержания нефтяного танкера GRINCH, следовавшего из России
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Арестованный французскими ВМС танкер Grinch не имеет какой-либо связи с Россией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
ВМС Франции 22 января задержали следовавший из Мурманска танкер Grinch в Средиземном море для проверки принадлежности судна, которое Париж подозревал в использовании ложного флага. Президент Франции Эммануэль Макрон приветствовал сообщение о задержании танкера.
"Что касается упомянутого вами танкера, то по имеющимся в открытых источниках сведениях, у него отсутствует какая-либо связь с нашей страной... Экипаж, насколько известно, состоит из граждан Индии... Что касается груза, то я не знаю, кому он принадлежит и кто является его владельцем. Таким образом, у задержанного суда действительно отсутствует какая-либо связь с нашей страной", - сказала она в ходе брифинга.
