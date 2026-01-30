https://ria.ru/20260130/tanker-2071277614.html
Танкер, задержанный французскими ВМС, не связан с Россией, заявил МИД
Танкер, задержанный французскими ВМС, не связан с Россией, заявил МИД - РИА Новости, 30.01.2026
Танкер, задержанный французскими ВМС, не связан с Россией, заявил МИД
Арестованный французскими ВМС танкер Grinch не имеет какой-либо связи с Россией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T15:54:00+03:00
2026-01-30T15:54:00+03:00
2026-01-30T15:56:00+03:00
в мире
россия
франция
мурманск
мария захарова
эммануэль макрон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/17/2069795463_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3bc1fc7e70d9b0158cf7dcb98ffb6d5c.jpg
https://ria.ru/20260128/marinera-2070733908.html
россия
франция
мурманск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/17/2069795463_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_a685d08b59e5e6eea1674fe7c4381723.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, франция, мурманск, мария захарова, эммануэль макрон
В мире, Россия, Франция, Мурманск, Мария Захарова, Эммануэль Макрон
Танкер, задержанный французскими ВМС, не связан с Россией, заявил МИД
Захарова: задержанный французскими ВМС танкер Grinch не связан с Россией