За ВСУ воюют в основном 40-50-летние украинцы, сообщают силовики

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Средний возраст украинских военных сейчас превышает 40-50 лет, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"По различным данным, средний возраст в украинской армии составляет 40+, и эта цифра все быстрее приближается к отметке 50+", - сказал собеседник агентства.

Он предположил, что подобными публикациями украинская пропаганда может пытаться оправдать свою армию за провалы практически на всех направлениях СВО. При этом представитель силовых структур добавил, что возраст пленных украинских военных также составляет в среднем 40-50 лет.