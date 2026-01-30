Народный фронт передал около 100 транспортных средств участникам СВО

"Это наша первая совместная выдача с Благотворительным фондом Первоверховных апостолов Петра и Павла. Он передали не одну сотню единиц техники на фронт, делают это регулярно, сопровождают и обслуживают эту технику после вручения. Это очень важно, так как в боевых условиях не всегда есть возможность получить запчасти, на это нужно время. Поэтому мы передаем багги, мотоциклы, квадроциклы. Но при этом подвоз боекомплектов, провизии и многого другого все равно осуществляется на четырхеколесной технике. В связи с этим направляем также и пикапы. Всего порядка 100 единиц техники уже сегодня отправится на фронт", - цитируют в пресс-службе руководителя исполкома Народного фронта Михаила Кузнецова.