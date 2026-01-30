Рейтинг@Mail.ru
Народный фронт передал около 100 транспортных средств участникам СВО - РИА Новости, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
20:46 30.01.2026
https://ria.ru/20260130/svo-2071341698.html
Народный фронт передал около 100 транспортных средств участникам СВО
Народный фронт передал около 100 транспортных средств участникам СВО - РИА Новости, 30.01.2026
Народный фронт передал около 100 транспортных средств участникам СВО
Народный фронт и Благотворительный фонд Первоверховных апостолов Петра и Павла передали около 100 транспортных средств участникам специальной военной операции,... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T20:46:00+03:00
2026-01-30T20:46:00+03:00
надежные люди
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1f/1875351613_0:140:2542:1570_1920x0_80_0_0_0531e9dfc38e0d6af27721fc5179a316.png
https://ria.ru/20260130/zabajkale-2071332682.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1f/1875351613_131:0:2411:1710_1920x0_80_0_0_4fe235fb40095745fcd03444094842fe.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Надежные люди
Народный фронт передал около 100 транспортных средств участникам СВО

Народный фронт передал порядка 100 транспортных средств участникам СВО

© Фото предоставлено пресс-службой "Народного фронта""Народный фронт"
Народный фронт - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© Фото предоставлено пресс-службой "Народного фронта"
"Народный фронт". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Народный фронт и Благотворительный фонд Первоверховных апостолов Петра и Павла передали около 100 транспортных средств участникам специальной военной операции, сообщили в пресс-службе Народного фронта.
"Это наша первая совместная выдача с Благотворительным фондом Первоверховных апостолов Петра и Павла. Он передали не одну сотню единиц техники на фронт, делают это регулярно, сопровождают и обслуживают эту технику после вручения. Это очень важно, так как в боевых условиях не всегда есть возможность получить запчасти, на это нужно время. Поэтому мы передаем багги, мотоциклы, квадроциклы. Но при этом подвоз боекомплектов, провизии и многого другого все равно осуществляется на четырхеколесной технике. В связи с этим направляем также и пикапы. Всего порядка 100 единиц техники уже сегодня отправится на фронт", - цитируют в пресс-службе руководителя исполкома Народного фронта Михаила Кузнецова.
Отмечается, что, помимо транспорта, для военных подготовили 42 генератора, 35 устройств обнаружения дронов "Булат", 51 дрон, 11 устройств РЭБ, 40 устройств спутниковой связи, 160 радиостанций, пять ноутбуков, пять телевизоров, различные прицелы, 3D-принтер и медицинское оборудование.
С 2022 года под девизом "Всё для Победы!" Народный фронт помогает бойцам в зоне СВО и мирным жителям исторических и приграничных регионов. Он систематизирует и масштабирует деятельность военкоров, блогеров и известных людей, собирает пожертвования, организует закупки техники и логистику, предоставляет складские помещения и оказывает информационную поддержку, обеспечивает финансовый контроль.
Лицеисты и педагоги Забайкалья собрали более 80 подарков землякам в зону СВО к 23 февраля - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Лицеисты и педагоги Забайкалья собрали подарки в зону СВО к 23 февраля
Вчера, 19:39
 
Надежные люди
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала