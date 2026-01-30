https://ria.ru/20260130/svo-2071341698.html
Народный фронт передал около 100 транспортных средств участникам СВО
Народный фронт передал около 100 транспортных средств участникам СВО - РИА Новости, 30.01.2026
Народный фронт передал около 100 транспортных средств участникам СВО
Народный фронт и Благотворительный фонд Первоверховных апостолов Петра и Павла передали около 100 транспортных средств участникам специальной военной операции,... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T20:46:00+03:00
2026-01-30T20:46:00+03:00
2026-01-30T20:46:00+03:00
надежные люди
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1f/1875351613_0:140:2542:1570_1920x0_80_0_0_0531e9dfc38e0d6af27721fc5179a316.png
https://ria.ru/20260130/zabajkale-2071332682.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1f/1875351613_131:0:2411:1710_1920x0_80_0_0_4fe235fb40095745fcd03444094842fe.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Народный фронт передал около 100 транспортных средств участникам СВО
Народный фронт передал порядка 100 транспортных средств участникам СВО
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Народный фронт и Благотворительный фонд Первоверховных апостолов Петра и Павла передали около 100 транспортных средств участникам специальной военной операции, сообщили в пресс-службе Народного фронта.
"Это наша первая совместная выдача с Благотворительным фондом Первоверховных апостолов Петра и Павла. Он передали не одну сотню единиц техники на фронт, делают это регулярно, сопровождают и обслуживают эту технику после вручения. Это очень важно, так как в боевых условиях не всегда есть возможность получить запчасти, на это нужно время. Поэтому мы передаем багги, мотоциклы, квадроциклы. Но при этом подвоз боекомплектов, провизии и многого другого все равно осуществляется на четырхеколесной технике. В связи с этим направляем также и пикапы. Всего порядка 100 единиц техники уже сегодня отправится на фронт", - цитируют в пресс-службе руководителя исполкома Народного фронта Михаила Кузнецова.
Отмечается, что, помимо транспорта, для военных подготовили 42 генератора, 35 устройств обнаружения дронов "Булат", 51 дрон, 11 устройств РЭБ, 40 устройств спутниковой связи, 160 радиостанций, пять ноутбуков, пять телевизоров, различные прицелы, 3D-принтер и медицинское оборудование.
С 2022 года под девизом "Всё для Победы!" Народный фронт помогает бойцам в зоне СВО и мирным жителям исторических и приграничных регионов. Он систематизирует и масштабирует деятельность военкоров, блогеров и известных людей, собирает пожертвования, организует закупки техники и логистику, предоставляет складские помещения и оказывает информационную поддержку, обеспечивает финансовый контроль.