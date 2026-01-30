МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Российские войска взяли три населенных пункта в зоне спецоперации, сообщило Минобороны.
«
"В результате решительных действий подразделений Южной группировки войск в течение суток освобожден населенный пункт Бересток Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.
В Запорожской области группировка "Днепр" взяла поселок Речное, а бойцы "Востока" — Терноватое.
Российские бойцы уничтожили в районе Терноватого более 20 единиц бронированной и автотехники, полсотни гексакоптеров, а также наземные роботокомплексы.
За неделю потери ВСУ в зоне ответственности Южной группировки составили более тысячи военных. В боях с "Днепром" противник потерял до 315 военнослужащих, а с группировкой "Восток" — почти 2,5 тысячи.
