Рейтинг@Mail.ru
Российские войска освободили три населенных пункта в зоне СВО - РИА Новости, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:18 30.01.2026 (обновлено: 16:20 30.01.2026)
https://ria.ru/20260130/svo-2071191335.html
Российские войска освободили три населенных пункта в зоне СВО
Российские войска освободили три населенных пункта в зоне СВО - РИА Новости, 30.01.2026
Российские войска освободили три населенных пункта в зоне СВО
Российские войска взяли три населенных пункта в зоне спецоперации, сообщило Минобороны. РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T12:18:00+03:00
2026-01-30T16:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
безопасность
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069243059_1185:60:3072:1122_1920x0_80_0_0_405c4b0b52d9b83326e08adcb6eff0cf.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069243059_1216:28:3072:1420_1920x0_80_0_0_7588fc1900fd12ba9c5fab5ee44e7b06.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская область, безопасность, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
Российские войска освободили три населенных пункта в зоне СВО

ВС РФ взяли Бересток в ДНР и Речное и Терноватое в Запорожской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Российские войска взяли три населенных пункта в зоне спецоперации, сообщило Минобороны.
«
"В результате решительных действий подразделений Южной группировки войск в течение суток освобожден населенный пункт Бересток Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Юг" освободили Бересток в ДНР
Подразделения группировки войск Юг освободили Бересток в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Юг" освободили Бересток в ДНР
В Запорожской области группировка "Днепр" взяла поселок Речное, а бойцы "Востока" — Терноватое.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Днепр" освободили Речное в Запорожской области
Подразделения группировки войск Днепр освободили Речное в Запорожской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Днепр" освободили Речное в Запорожской области
Российские бойцы уничтожили в районе Терноватого более 20 единиц бронированной и автотехники, полсотни гексакоптеров, а также наземные роботокомплексы.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Восток" освободили Терноватое в Запорожской области
Подразделения группировки войск Восток освободили Терноватое в Запорожской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Восток" освободили Терноватое в Запорожской области
За неделю потери ВСУ в зоне ответственности Южной группировки составили более тысячи военных. В боях с "Днепром" противник потерял до 315 военнослужащих, а с группировкой "Восток" — почти 2,5 тысячи.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала