"В результате решительных действий подразделений Южной группировки войск в течение суток освобожден населенный пункт Бересток Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.

Российские бойцы уничтожили в районе Терноватого более 20 единиц бронированной и автотехники, полсотни гексакоптеров, а также наземные роботокомплексы.

За неделю потери ВСУ в зоне ответственности Южной группировки составили более тысячи военных. В боях с "Днепром" противник потерял до 315 военнослужащих, а с группировкой "Восток" — почти 2,5 тысячи.