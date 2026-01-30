Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли более 950 боевиков в зоне действий "Севера" за неделю - РИА Новости, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:15 30.01.2026 (обновлено: 12:33 30.01.2026)
https://ria.ru/20260130/svo-2071190544.html
ВСУ потеряли более 950 боевиков в зоне действий "Севера" за неделю
ВСУ потеряли более 950 боевиков в зоне действий "Севера" за неделю - РИА Новости, 30.01.2026
ВСУ потеряли более 950 боевиков в зоне действий "Севера" за неделю
ВСУ за неделю потеряли более 950 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в пятницу министерство обороны РФ. РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T12:15:00+03:00
2026-01-30T12:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
харьковская область
сумская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1d/1986384743_0:0:3290:1851_1920x0_80_0_0_cdd2d2af92402d678ec477491d0b70cf.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
харьковская область
сумская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1d/1986384743_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_d7724df1550564478f8ade9bd411c53f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, безопасность, харьковская область, сумская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Харьковская область, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВСУ потеряли более 950 боевиков в зоне действий "Севера" за неделю

ВСУ потеряли более 950 боевиков и 8 орудий в зоне действий "Севера" за неделю

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня в зоне специальной военной операции
Реактивная система залпового огня в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Реактивная система залпового огня в зоне специальной военной операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. ВСУ за неделю потеряли более 950 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в пятницу министерство обороны РФ.
«
"В течение недели в результате активных наступательных действий подразделений группировки войск "Север" освобождены населенные пункты Старица Харьковской области и Белая Береза Сумской области. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных бригад, двух штурмовых полков ВСУ, трех бригад теробороны, бригады нацгвардии и двух пограничных отрядов погранслужбы Украины", - говорится в сводке военного ведомства.
"Всего в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял более 950 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 74 автомобиля, восемь орудий полевой артиллерии. Уничтожены три станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 11 складов боеприпасов и материальных средств", - отмечает МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьХарьковская областьСумская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала