ВСУ потеряли более 950 боевиков в зоне действий "Севера" за неделю

"В течение недели в результате активных наступательных действий подразделений группировки войск "Север" освобождены населенные пункты Старица Харьковской области и Белая Береза Сумской области. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных бригад, двух штурмовых полков ВСУ, трех бригад теробороны, бригады нацгвардии и двух пограничных отрядов погранслужбы Украины", - говорится в сводке военного ведомства.