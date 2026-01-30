Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Востока"
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:15 30.01.2026 (обновлено: 12:33 30.01.2026)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Востока"
Подразделения группировки войск "Восток" за неделю уничтожили более 2315 военнослужащих ВСУ, два танка, сообщило журналистам Минобороны РФ. РИА Новости, 30.01.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" за неделю уничтожили более 2315 военнослужащих ВСУ, два танка, сообщило журналистам Минобороны РФ.
"Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии. Всего в зоне ответственности группировки войск "Восток" противник потерял более 2315 военнослужащих, два танка, 22 боевые бронированные машины, 104 автомобиля и восемь артиллерийских орудий", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
