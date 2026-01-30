Рейтинг@Mail.ru
Войска "Центра" продолжили активное наступление в зоне СВО - РИА Новости, 30.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:13 30.01.2026 (обновлено: 12:34 30.01.2026)
https://ria.ru/20260130/svo-2071190161.html
Войска "Центра" продолжили активное наступление в зоне СВО
Войска "Центра" продолжили активное наступление в зоне СВО - РИА Новости, 30.01.2026
Войска "Центра" продолжили активное наступление в зоне СВО
Российские подразделения группировки "Центр" в ходе наступательных действий в течение недели уничтожили более 2680 военнослужащих ВСУ, два танка, 54 боевые... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T12:13:00+03:00
2026-01-30T12:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069243120_0:120:2962:1786_1920x0_80_0_0_9317d913b9b1be6787ae110c65970650.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Войска "Центра" продолжили активное наступление в зоне СВО

МО РФ: ВСУ за неделю потеряли свыше 2680 боевиков в зоне действия войск "Центр"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр" в ходе наступательных действий в течение недели уничтожили более 2680 военнослужащих ВСУ, два танка, 54 боевые бронированные машины, 80 автомобилей и десять орудий полевой артиллерии, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" продолжали активные наступательные действия. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух егерских, аэромобильной, двух десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и четырех бригад нацгвардии. За неделю на данном направлении потери противника составили свыше 2680 военнослужащих, два танка, 54 боевые бронированные машины, 80 автомобилей и десять орудий полевой артиллерии", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
