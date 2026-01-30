https://ria.ru/20260130/svo-2071190161.html
Войска "Центра" продолжили активное наступление в зоне СВО
30.01.2026
Войска "Центра" продолжили активное наступление в зоне СВО
Российские подразделения группировки "Центр" в ходе наступательных действий в течение недели уничтожили более 2680 военнослужащих ВСУ, два танка, 54 боевые... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T12:13:00+03:00
2026-01-30T12:13:00+03:00
2026-01-30T12:34:00+03:00
Войска "Центра" продолжили активное наступление в зоне СВО
МО РФ: ВСУ за неделю потеряли свыше 2680 боевиков в зоне действия войск "Центр"