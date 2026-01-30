МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Миссия по борьбе с русскими, возложенная на Владимира Зеленского западными элитами, оказалась полностью провалена, в результате чего ВСУ превратились в жалкое подобие армии, заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью Дэниелу Дэвису, размещенному на его YouTube-канале.
"Президенту Трампу стоило еще много месяцев назад сказать Зеленскому: "заткнись и убирайся к черту!". Он (Зеленский — Прим. ред.) дурак, и ему позволено быть дураком, потому что до сих пор оставались люди, которые его финансировали, потому что его настоящей миссией было — продолжать эту войну как можно дольше. Вот почему Зеленский там. Чтобы война с Россией продолжалась. Но, к сожалению, все обернулось наоборот. В больших количествах гибнут именно украинцы. Украинская армия превратилась в жалкое подобие того, что с ней было", — отметил военный.
По данным Минобороны, российские войска за последние сутки установили контроль над населенным пунктом Белая Береза в Сумской области. ВСУ на всех участках фронта потеряли до 1150 военнослужащих, танк и 22 бронемашины.
