"В больших количествах": в США заявили о крупной катастрофе ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 30.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
03:25 30.01.2026
"В больших количествах": в США заявили о крупной катастрофе ВСУ в зоне СВО
Миссия по борьбе с русскими, возложенная на Владимира Зеленского западными элитами, оказалась полностью провалена, в результате чего ВСУ превратились в жалкое... РИА Новости, 30.01.2026
специальная военная операция на украине
россия
сумская область
владимир зеленский
вооруженные силы украины
министерство обороны сша
дэниел дэвис
в мире
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
сумская область
2026
россия, сумская область, владимир зеленский, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, дэниел дэвис, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сумская область, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США, Дэниел Дэвис, В мире
"В больших количествах": в США заявили о крупной катастрофе ВСУ в зоне СВО

Полковник Макгрегор: Зеленский полностью провалил миссию по борьбе с русскими

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСгоревшие автомобили ВСУ на одной из дорог в зоне СВО
Сгоревшие автомобили ВСУ на одной из дорог в зоне СВО
Сгоревшие автомобили ВСУ на одной из дорог в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Миссия по борьбе с русскими, возложенная на Владимира Зеленского западными элитами, оказалась полностью провалена, в результате чего ВСУ превратились в жалкое подобие армии, заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью Дэниелу Дэвису, размещенному на его YouTube-канале.
"Президенту Трампу стоило еще много месяцев назад сказать Зеленскому: "заткнись и убирайся к черту!". Он (Зеленский — Прим. ред.) дурак, и ему позволено быть дураком, потому что до сих пор оставались люди, которые его финансировали, потому что его настоящей миссией было — продолжать эту войну как можно дольше. Вот почему Зеленский там. Чтобы война с Россией продолжалась. Но, к сожалению, все обернулось наоборот. В больших количествах гибнут именно украинцы. Украинская армия превратилась в жалкое подобие того, что с ней было", — отметил военный.
По данным Минобороны, российские войска за последние сутки установили контроль над населенным пунктом Белая Береза в Сумской области. ВСУ на всех участках фронта потеряли до 1150 военнослужащих, танк и 22 бронемашины.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
