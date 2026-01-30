МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Американская разведка снабжает президента США Дональда Трампа ложной информацией о России, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала.
"Есть достаточно доказательств, что Трампа обманывают. Мне стыдно за разведывательное сообщество, по крайней мере, за то, что оно делает в области анализа", — отметил он.
По словам Джонсона, американская разведка занижает для Белого дома, например данные о российской экономике и ее армии.
"Именно это говорят Трампу, и он не читает никаких альтернативных источников. <...> Представители силовых структур в правительстве России понимают, насколько искажены и коррумпированы разведывательные процессы США", — подчеркнул аналитик.
По данным Минобороны, российские войска за последни6е сутки установили контроль над населенным пунктом Белая Береза в Сумской области. ВСУ на всех участках фронта потеряли до 1150 военнослужащих, танк и 22 бронемашины.
