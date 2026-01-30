Рейтинг@Mail.ru
"Мне стыдно". В США раскрыли, какие данные о России тайно получает Запад
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
01:42 30.01.2026 (обновлено: 02:07 30.01.2026)
"Мне стыдно". В США раскрыли, какие данные о России тайно получает Запад
"Мне стыдно". В США раскрыли, какие данные о России тайно получает Запад - РИА Новости, 30.01.2026
"Мне стыдно". В США раскрыли, какие данные о России тайно получает Запад
Американская разведка снабжает президента США Дональда Трампа ложной информацией о России, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала. РИА Новости, 30.01.2026
в мире, россия, сша, сумская область, дональд трамп, ларри джонсон, центральное разведывательное управление (цру), вооруженные силы украины
В мире, Россия, США, Сумская область, Дональд Трамп, Ларри Джонсон, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
"Мне стыдно". В США раскрыли, какие данные о России тайно получает Запад

Аналитик Джонсон: американская разведка дезинформирует Трампа в отношении России

© РИА Новости / Станислав Красильников
Боевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО
Боевая работа РСЗО Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Американская разведка снабжает президента США Дональда Трампа ложной информацией о России, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала.
"Есть достаточно доказательств, что Трампа обманывают. Мне стыдно за разведывательное сообщество, по крайней мере, за то, что оно делает в области анализа", — отметил он.
От России такой наглости не ожидали: Америку ждут неприятности
14 января, 08:00
От России такой наглости не ожидали: Америку ждут неприятности
14 января, 08:00
По словам Джонсона, американская разведка занижает для Белого дома, например данные о российской экономике и ее армии.
"Именно это говорят Трампу, и он не читает никаких альтернативных источников. <...> Представители силовых структур в правительстве России понимают, насколько искажены и коррумпированы разведывательные процессы США", — подчеркнул аналитик.
По данным Минобороны, российские войска за последни6е сутки установили контроль над населенным пунктом Белая Береза в Сумской области. ВСУ на всех участках фронта потеряли до 1150 военнослужащих, танк и 22 бронемашины.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
 
