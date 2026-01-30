Рейтинг@Mail.ru
Севшее на мель у Махачкалы судно уже на ходу, заявил глава Росморречфлота - РИА Новости, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:34 30.01.2026
https://ria.ru/20260130/sudno-2071272649.html
Севшее на мель у Махачкалы судно уже на ходу, заявил глава Росморречфлота
Севшее на мель у Махачкалы судно уже на ходу, заявил глава Росморречфлота - РИА Новости, 30.01.2026
Севшее на мель у Махачкалы судно уже на ходу, заявил глава Росморречфлота
Судно Caspian Shiva под флагом Ирана, которое накануне село на мель в акватории порта Махачкалы, уже на ходу, вода с борта откачана, сообщил журналистам глава... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T15:34:00+03:00
2026-01-30T15:34:00+03:00
происшествия
иран
махачкала
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155301/72/1553017279_0:152:3101:1896_1920x0_80_0_0_2d67ca220ea895941feac1b782b17885.jpg
https://ria.ru/20260105/sudno-2066499420.html
иран
махачкала
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155301/72/1553017279_186:0:2917:2048_1920x0_80_0_0_bcc2ef797c9b80fea1b853dad664bbbb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, иран, махачкала, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
Происшествия, Иран, Махачкала, Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)
Севшее на мель у Махачкалы судно уже на ходу, заявил глава Росморречфлота

Тарасенко: севшее на мель у порта Махачкалы судно уже на ходу

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПорт Махачкалы
Порт Махачкалы - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Порт Махачкалы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КАЗАНЬ, 30 янв - РИА Новости. Судно Caspian Shiva под флагом Ирана, которое накануне село на мель в акватории порта Махачкалы, уже на ходу, вода с борта откачана, сообщил журналистам глава Росморречфлота Андрей Тарасенко.
"Все откачано, все сделано, починили, помогли наши специалисты. Он уже все, на ходу", - сказал Тарасенко.
Также он раскрыл причину поступления забортной воды в трюм и машинное отделение судна. "Причина - просто у него неисправность была его трубопроводов", - отметил глава Росморречфлота.
Судно Caspian Shiva под флагом Ирана сняли с мели с привлечением буксиров 29 января в 14.15 мск, судно пришвартовано в порту Махачкалы.
Грузовое судно HAPPY ARAS село на мель в Темрюкском районе Кубани - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
На Кубани село на мель судно под флагом Вануату
5 января, 17:27
 
ПроисшествияИранМахачкалаФедеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала