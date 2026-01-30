https://ria.ru/20260130/sudno-2071272649.html
Севшее на мель у Махачкалы судно уже на ходу, заявил глава Росморречфлота
Судно Caspian Shiva под флагом Ирана, которое накануне село на мель в акватории порта Махачкалы, уже на ходу, вода с борта откачана, сообщил журналистам глава... РИА Новости, 30.01.2026
