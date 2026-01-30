Рейтинг@Mail.ru
Скандальный блогер Лесли обжаловал ограничение в родительских правах - РИА Новости, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
23:20 30.01.2026
https://ria.ru/20260130/sud-2071357589.html
Скандальный блогер Лесли обжаловал ограничение в родительских правах
Скандальный блогер Лесли обжаловал ограничение в родительских правах - РИА Новости, 30.01.2026
Скандальный блогер Лесли обжаловал ограничение в родительских правах
Блогер Алекс Лесли (Александр Кириллов) подал апелляционную жалобу на решение суда об ограничении его в родительских правах по иску матери ребенка Анастасии... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T23:20:00+03:00
2026-01-30T23:20:00+03:00
россия
москва
александр кириллов ("алекс лесли")
московский городской суд
происшествия
шоубиз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1a/2025590438_0:265:1057:860_1920x0_80_0_0_4972faca5f8b95f26463ada4ab50ffcf.jpg
https://ria.ru/20260130/bondy-2071294247.html
https://ria.ru/20260129/rodrigez-2071046688.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1a/2025590438_0:244:1057:1037_1920x0_80_0_0_9f3fc48942bd9fa69a2260b805312cd1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, александр кириллов ("алекс лесли"), московский городской суд, происшествия
Россия, Москва, Александр Кириллов ("Алекс Лесли"), Московский городской суд, Происшествия, Шоубиз
Скандальный блогер Лесли обжаловал ограничение в родительских правах

Скандальный блогер Лесли обжаловал в суде ограничение в родительских правах

© Фото : соцсети Александра Кириллова Александр Кириллов (Алекс Лесли)
Александр Кириллов (Алекс Лесли) - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© Фото : соцсети Александра Кириллова
Александр Кириллов (Алекс Лесли) . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Блогер Алекс Лесли (Александр Кириллов) подал апелляционную жалобу на решение суда об ограничении его в родительских правах по иску матери ребенка Анастасии Степашиной, следует из данных суда.
Зарегистрирована апелляционная жалоба Кириллова А.С., указано в материалах. Дата рассмотрения пока не назначена.
Купюра доллара - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Россия призвала суд оставить иск по царским долгам без рассмотрения
Вчера, 16:51
Коптевский районный суд Москвы в декабре 2025 года удовлетворил в полном объёме исковые требования матери ребенка Степашиной к Кириллову и ограничил его в родительских правах. Ранее женщина обращалась с иском о признании Лесли отцом ребёнка, а также о взыскании алиментов.
Лесли является автором книг, а также ведёт каналы и соцсети, где называет себя основателем курсов по технике знакомств и навыков соблазнения. В октябре 2025 года суд запретил распространять его курсы в России.
Против Кириллова возбуждено уголовное дело о склонении к изнасилованию (часть 4 статьи 33, часть 1 статьи 131 УК РФ), в отношении его последователей - по статье о совершении иных насильственных действий сексуального характера (часть 1 статьи 132 УК РФ). По данным правоохранительных органов, Лесли находится за границей. Он заочно арестован.
В июне в соцсетях появились скандальные видео с домогательствами к девушкам. Их связывают с призывами Лесли, который подстрекал своих последователей к провокационным и оскорбительным действиям в отношении женщин.
Одного из последователей Лесли Алексея Башина суд признал виновным в совершении насильственных действий сексуального характера (по статье 132 УК РФ) и назначил 1,5 года колонии общего режима. Подсудимый подал апелляционную жалобу на приговор, Мосгорсуд рассмотрит её в феврале.
Тимур Родригез - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Суд разрешил Родригезу не платить алименты на содержание бывшей жены
29 января, 17:26
 
ШоубизРоссияМоскваАлександр Кириллов ("Алекс Лесли")Московский городской судПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала