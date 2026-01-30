Суд продлил арест политику-иноагенту Шлосбергу* по 2 апреля

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 янв - РИА Новости. Псковский городской суд продлил арест политику-иноагенту Льву Шлосбергу*, внесенному в перечень террористов и экстремистов в РФ, по 2 апреля, сообщила объединенная пресс-служба судов Псковской области.

"Псковский городской суд удовлетворил ходатайство органов следствия о продлении по 2 апреля 2026 года меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении заместителя председателя Псковского регионального отделения Российской объединенной демократической партии "Яблоко" Шлосберга*", - сообщила пресс-служба в своем Telegram-канале.

Шлосбергу* предъявлено два обвинения: по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, по мотивам политической ненависти и вражды) и по части 1 статьи 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, совершенные лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года).

В объединенной пресс-службе судов региона сообщали, что, по версии следствия, 12 января 2025 года политик в социальной сети " Одноклассники " разместил видеозапись, направленную на дискредитацию ВС РФ.

Росфинмониторинг 9 декабря сообщил о внесении зампреда " Яблока " и псковского регионального отделения партии Шлосберга * перечень террористов и экстремистов в РФ. Пятого декабря Псковский городской суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении Шлосберга* под стражу по обвинению в фейках об использовании Вооруженных сил РФ.

В марте 2025 года на сайте мировых судов Псковской области сообщалось о начале слушаний по уголовному делу в отношении Шлосберга*, обвиняемого в уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Пятого ноября 2025 года мировой суд назначил политику 420 часов обязательных работ. Суд рассмотрит в феврале апелляцию на это решение.

Министерство юстиции России в июне 2023 года включило Шлосберга* в реестр иностранных агентов. По данным Минюста, он выступал против специальной военной операции.