Суд продлил арест политику-иноагенту Шлосбергу* по 2 апреля - РИА Новости, 30.01.2026
22:07 30.01.2026
Суд продлил арест политику-иноагенту Шлосбергу* по 2 апреля
Псковский городской суд продлил арест политику-иноагенту Льву Шлосбергу*, внесенному в перечень террористов и экстремистов в РФ, по 2 апреля, сообщила... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T22:07:00+03:00
2026-01-30T22:07:00+03:00
происшествия
россия
псковская область
лев шлосберг
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
РИА Новости
2026
РИА Новости
Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
РИА Новости
Суд продлил арест политику-иноагенту Шлосбергу* по 2 апреля

Суд продлил арест псковскому политику-иноагенту Шлосбергу по 2 апреля

Лев Шлосберг* в суде
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 янв - РИА Новости. Псковский городской суд продлил арест политику-иноагенту Льву Шлосбергу*, внесенному в перечень террористов и экстремистов в РФ, по 2 апреля, сообщила объединенная пресс-служба судов Псковской области.
"Псковский городской суд удовлетворил ходатайство органов следствия о продлении по 2 апреля 2026 года меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении заместителя председателя Псковского регионального отделения Российской объединенной демократической партии "Яблоко" Шлосберга*", - сообщила пресс-служба в своем Telegram-канале.
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Суд в Архангельской области осудил 12 человек за хищения маткапитала
Вчера, 21:23
Шлосбергу* предъявлено два обвинения: по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, по мотивам политической ненависти и вражды) и по части 1 статьи 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, совершенные лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года).
В объединенной пресс-службе судов региона сообщали, что, по версии следствия, 12 января 2025 года политик в социальной сети "Одноклассники" разместил видеозапись, направленную на дискредитацию ВС РФ.
Росфинмониторинг 9 декабря сообщил о внесении зампреда "Яблока" и псковского регионального отделения партии Шлосберга* перечень террористов и экстремистов в РФ. Пятого декабря Псковский городской суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении Шлосберга* под стражу по обвинению в фейках об использовании Вооруженных сил РФ.
В марте 2025 года на сайте мировых судов Псковской области сообщалось о начале слушаний по уголовному делу в отношении Шлосберга*, обвиняемого в уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Пятого ноября 2025 года мировой суд назначил политику 420 часов обязательных работ. Суд рассмотрит в феврале апелляцию на это решение.
Министерство юстиции России в июне 2023 года включило Шлосберга* в реестр иностранных агентов. По данным Минюста, он выступал против специальной военной операции.
*Лицо, признанное экстремистом и террористом на территории РФ
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Имущество экс-главы Верховного суда Адыгеи обратили в доход государства
Вчера, 19:45
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
