Кассация утвердила изъятие имущества у экс-главы суда из Краснодара

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Первый кассационный суд оставил без изменения решения нижестоящих судов об изъятии имущества стоимостью 13 миллиардов рублей у бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова и его близких, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.