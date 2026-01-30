Рейтинг@Mail.ru
Кассация утвердила изъятие имущества у экс-главы суда из Краснодара - РИА Новости, 30.01.2026
21:01 30.01.2026
https://ria.ru/20260130/sud-2071343149.html
Кассация утвердила изъятие имущества у экс-главы суда из Краснодара
Кассация утвердила изъятие имущества у экс-главы суда из Краснодара - РИА Новости, 30.01.2026
Кассация утвердила изъятие имущества у экс-главы суда из Краснодара
краснодар, московская область (подмосковье), александр чернов, краснодарский краевой суд, московский областной суд, происшествия
Краснодар, Московская область (Подмосковье), Александр Чернов, Краснодарский краевой суд, Московский областной суд, Происшествия
Кассация утвердила изъятие имущества у экс-главы суда из Краснодара

Кассация изъяла имущества на 13 млрд руб у экс-главы суда из Краснодара

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Первый кассационный суд оставил без изменения решения нижестоящих судов об изъятии имущества стоимостью 13 миллиардов рублей у бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова и его близких, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Красногорский суд Московской области в августе прошлого года обратил в доход государства 89 объектов недвижимости и другое имущество, принадлежащее Александру Чернову и его близким. Стоимость имущества превышает 13 миллиардов рублей. Решение было обжаловано в апелляции, но Мособлсуд суд признал его законным, тогда ответчик обратился в кассацию.
Человек в наручниках - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Суд продлил арест фигурантам дела об атаке БПЛА на российские аэродромы
Вчера, 17:00
"Изучив материалы дела, проверив доводы кассационной жалобы, выслушав участников процесса, судебная коллегия по гражданским делам Первого кассационного суда общей юрисдикции оставила судебные акты без изменения", - сообщили в суде.
В суде было установлено, что Чернов, занимая пост председателя Краснодарского краевого суда с 1994 по 2019 годы, не соблюдал предусмотренные антикоррупционным законодательством запреты. Чернов "использовал свой иммунитет и судейскую неприкосновенность", занимаясь коммерческой деятельностью, и "привлек родственников и доверенных лиц", чтобы завуалировать участие в ней, указывало ведомство. На заработанные таким образом деньги он приобретал высоколиквидные объекты недвижимости для извлечения прибыли.
Купюра доллара - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Россия призвала суд оставить иск по царским долгам без рассмотрения
Вчера, 16:51
 
КраснодарМосковская область (Подмосковье)Александр ЧерновКраснодарский краевой судМосковский областной судПроисшествия
 
 
