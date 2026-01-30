Кассация утвердила изъятие имущества у экс-главы суда из Краснодара

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Первый кассационный суд оставил без изменения решения нижестоящих судов об изъятии имущества стоимостью 13 миллиардов рублей у бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова и его близких, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Красногорский суд Московской области в августе прошлого года обратил в доход государства 89 объектов недвижимости и другое имущество, принадлежащее Александру Чернову и его близким. Стоимость имущества превышает 13 миллиардов рублей. Решение было обжаловано в апелляции, но Мособлсуд суд признал его законным, тогда ответчик обратился в кассацию.
"Изучив материалы дела, проверив доводы кассационной жалобы, выслушав участников процесса, судебная коллегия по гражданским делам Первого кассационного суда общей юрисдикции оставила судебные акты без изменения", - сообщили в суде.
В суде было установлено, что Чернов, занимая пост председателя Краснодарского краевого суда с 1994 по 2019 годы, не соблюдал предусмотренные антикоррупционным законодательством запреты. Чернов "использовал свой иммунитет и судейскую неприкосновенность", занимаясь коммерческой деятельностью, и "привлек родственников и доверенных лиц", чтобы завуалировать участие в ней, указывало ведомство. На заработанные таким образом деньги он приобретал высоколиквидные объекты недвижимости для извлечения прибыли.