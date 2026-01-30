Рейтинг@Mail.ru
19:45 30.01.2026 (обновлено: 20:21 30.01.2026)
Имущество экс-главы Верховного суда Адыгеи обратили в доход государства
республика адыгея
россия
краснодар
генеральная прокуратура рф
республика адыгея, россия, краснодар, генеральная прокуратура рф, происшествия
Республика Адыгея, Россия, Краснодар, Генеральная прокуратура РФ, Происшествия
Имущество экс-главы Верховного суда Адыгеи обратили в доход государства

Имущество экс-главы Верховного суда Адыгеи Трахова обращено в доход РФ

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи
Молоток судьи
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
КРАСНОДАР, 30 янв – РИА Новости. Суд в Краснодаре обратил в доход РФ имущество экс-главы Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова и его сына по иску Генпрокуратуры, а также взыскал с ответчиков 3 миллиарда рублей, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
Октябрьский районный суд города Краснодара рассмотрел иск Генпрокуратуры РФ к семье Траховых и их ближайшему окружению. Ответчиками по иску стали 42 физических и два юридических лица, имущество которых прокуратура просила обратить в доход государства.
Заместитель командующего Ленинградским военным округом генерал-майор Валерий Муминджанов - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Генерал Муминджанов частично признал вину в получении взяток
Вчера, 19:57
"Суд обратил в доход государства имущество бывшего председателя Верховного суда Республики Адыгея и его сына – бывшего председателя Прикубанского районного суда г. Краснодара… Также в доход Российской Федерации с ответчиков взыскано 3 млрд руб., полученных от реализации принадлежавшего им имущества", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, проверка выявила сведения о том, что антикоррупционное законодательство не соблюдали Аслан Трахов, который с 1998 по 2019 годы осуществлял полномочия председателя Верховного суда Республики Адыгея, его сын Рустем Трахов, с 2018 по 2024 год замещавший должность председателя Прикубанского районного суда Краснодара, и связанные с ними лица.
Для сокрытия истинного материального положения, которое не могло быть достигнуто за счет ежемесячного денежного вознаграждения судьи и зарплаты членов семьи, дорогостоящая недвижимость, купленная на территории Адыгеи, Краснодарского края и иных субъектов РФ, была оформлена на близких родственников, доверенных и подконтрольных лиц Траховых.
При этом у фиктивных владельцев не было финансовой возможности приобрести оформляемое на них имущество, отмечает пресс-служба судов. Формальная же регистрация недвижимости на третьих лиц исключала обязанность Траховых декларировать эти объекты и сведения о полученных от их использования и продажи доходах, а также отчитываться об источниках происхождения капиталов.
"Рассмотрев представленные материалы, суд удовлетворил иск в полном объеме, обратив в доход государства 100% долей и акций 3 сельскохозяйственных предприятий АО "Марьинское" (выращивание зерновых культур), ООО "Агро-Юг" (выращивание злаковых культур), ООО "Колосс" (выращивание масличных культур), строительной компании ООО "Дарстрой-Регион" и девелоперской организации ООО "Диво", - добавили в пресс-службе.
Также в доход государства обращены 469 земельных участков, 176 нежилых зданий и помещений коммерческого назначения, восемь особняков и девять квартир в Краснодаре, Майкопе и Москве.
Решение суда обращено к немедленному исполнению.
В сентябре Волжский городской суд Волгоградской области удовлетворил первый иск Генпрокуратуры РФ и обратил в доход государства имущество Трахова, полученное в нарушение законодательства о противодействии коррупции. По данным СМИ, стоимость изъятых активов оценивалась в более чем 13 миллиардов рублей. До этого Четвертый кассационный суд общей юрисдикции перенес слушания из Октябрьского райсуда Краснодара, поскольку Генпрокуратура усомнилась в объективности и непредвзятости рассмотрения дела на Кубани.
Трахов был председателем Верховного суда Адыгеи более 20 лет, он ушел в отставку в 2019 году.
Купюра доллара - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Россия призвала суд оставить иск по царским долгам без рассмотрения
Вчера, 16:51
 
