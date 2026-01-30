Имущество экс-главы Верховного суда Адыгеи обратили в доход государства

КРАСНОДАР, 30 янв – РИА Новости. Суд в Краснодаре обратил в доход РФ имущество экс-главы Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова и его сына по иску Генпрокуратуры, а также взыскал с ответчиков 3 миллиарда рублей, сообщили в объединенной Суд в Краснодаре обратил в доход РФ имущество экс-главы Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова и его сына по иску Генпрокуратуры, а также взыскал с ответчиков 3 миллиарда рублей, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Октябрьский районный суд города Краснодара рассмотрел иск Генпрокуратуры РФ к семье Траховых и их ближайшему окружению. Ответчиками по иску стали 42 физических и два юридических лица, имущество которых прокуратура просила обратить в доход государства.

"Суд обратил в доход государства имущество бывшего председателя Верховного суда Республики Адыгея и его сына – бывшего председателя Прикубанского районного суда г. Краснодара… Также в доход Российской Федерации с ответчиков взыскано 3 млрд руб., полученных от реализации принадлежавшего им имущества", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, проверка выявила сведения о том, что антикоррупционное законодательство не соблюдали Аслан Трахов, который с 1998 по 2019 годы осуществлял полномочия председателя Верховного суда Республики Адыгея, его сын Рустем Трахов, с 2018 по 2024 год замещавший должность председателя Прикубанского районного суда Краснодара, и связанные с ними лица.

Для сокрытия истинного материального положения, которое не могло быть достигнуто за счет ежемесячного денежного вознаграждения судьи и зарплаты членов семьи, дорогостоящая недвижимость, купленная на территории Адыгеи, Краснодарского края и иных субъектов РФ, была оформлена на близких родственников, доверенных и подконтрольных лиц Траховых.

При этом у фиктивных владельцев не было финансовой возможности приобрести оформляемое на них имущество, отмечает пресс-служба судов. Формальная же регистрация недвижимости на третьих лиц исключала обязанность Траховых декларировать эти объекты и сведения о полученных от их использования и продажи доходах, а также отчитываться об источниках происхождения капиталов.

"Рассмотрев представленные материалы, суд удовлетворил иск в полном объеме, обратив в доход государства 100% долей и акций 3 сельскохозяйственных предприятий АО "Марьинское" (выращивание зерновых культур), ООО "Агро-Юг" (выращивание злаковых культур), ООО "Колосс" (выращивание масличных культур), строительной компании ООО "Дарстрой-Регион" и девелоперской организации ООО "Диво", - добавили в пресс-службе.

Москве. Также в доход государства обращены 469 земельных участков, 176 нежилых зданий и помещений коммерческого назначения, восемь особняков и девять квартир в Краснодаре, Майкопе

Решение суда обращено к немедленному исполнению.

В сентябре Волжский городской суд Волгоградской области удовлетворил первый иск Генпрокуратуры РФ и обратил в доход государства имущество Трахова, полученное в нарушение законодательства о противодействии коррупции. По данным СМИ, стоимость изъятых активов оценивалась в более чем 13 миллиардов рублей. До этого Четвертый кассационный суд общей юрисдикции перенес слушания из Октябрьского райсуда Краснодара, поскольку Генпрокуратура усомнилась в объективности и непредвзятости рассмотрения дела на Кубани.