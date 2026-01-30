Рейтинг@Mail.ru
В Москве заочно арестовали экс-партнера адвокатского бюро по делу об афере - РИА Новости, 30.01.2026
16:57 30.01.2026
В Москве заочно арестовали экс-партнера адвокатского бюро по делу об афере
В Москве заочно арестовали экс-партнера адвокатского бюро по делу об афере
происшествия
москва
россия
вадим мошкович
михаил абызов
открытое правительство
русагро
москва
россия
происшествия, москва, россия, вадим мошкович, михаил абызов, открытое правительство, русагро
Происшествия, Москва, Россия, Вадим Мошкович, Михаил Абызов, Открытое правительство, Русагро
Статуя Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Замоскворецкий районный суд Москвы заочно арестовал бывшего партнера адвокатского бюро "Бартолиус" Дмитрия Проводина по делу о мошенничестве с акциями предприятия на сумму более 690 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в суде.
"По данным следствия, Проводин совместно с другими лицами оказывал услуги по юридическому сопровождению сделки по продаже акций предприятия по заниженной цене. Ущерб от преступления оценивается в 690,559 миллиона рублей... В отношении Проводина Дмитрия Николаевича избрана мера пресечения виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента его фактического задержания на территории РФ либо с момента его передачи правоохранительным органам РФ", - сказали в пресс-службе суда.
В суде уточнили, что Проводин обвиняется в мошенничестве.
Адвокатское бюро "Бартолиус" представляет интересы потерпевшего по уголовному делу основателя холдинга "Русагро" Вадима Мошковича, а также представляло интересы экс-министра Открытого правительства РФ Михаила Абызова.
Ранее в адвокатской палате Москвы РИА Новости сообщили, что палата получила обращение Минюста о лишении статуса трех адвокатов из бюро "Бартолиус": Юлия Тая, Дмитрия Проводина и Алексея Басистова. По данным газеты "Ведомости", три адвоката покинули Россию.
По данным реестра на сайте адвокатской палаты Москвы, Проводин остается членом палаты и является действующим адвокатом.
