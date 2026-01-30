В Москве заочно арестовали экс-партнера адвокатского бюро по делу об афере

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Замоскворецкий районный суд Москвы заочно арестовал бывшего партнера адвокатского бюро "Бартолиус" Дмитрия Проводина по делу о мошенничестве с акциями предприятия на сумму более 690 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в суде.
"По данным следствия, Проводин совместно с другими лицами оказывал услуги по юридическому сопровождению сделки по продаже акций предприятия по заниженной цене. Ущерб от преступления оценивается в 690,559 миллиона рублей... В отношении Проводина Дмитрия Николаевича избрана мера пресечения виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента его фактического задержания на территории РФ либо с момента его передачи правоохранительным органам РФ", - сказали в пресс-службе суда.
В суде уточнили, что Проводин обвиняется в мошенничестве.
Адвокатское бюро "Бартолиус" представляет интересы потерпевшего по уголовному делу основателя холдинга "Русагро" Вадима Мошковича, а также представляло интересы экс-министра Открытого правительства РФ Михаила Абызова.
Ранее в адвокатской палате Москвы РИА Новости сообщили, что палата получила обращение Минюста о лишении статуса трех адвокатов из бюро "Бартолиус": Юлия Тая, Дмитрия Проводина и Алексея Басистова. По данным газеты "Ведомости", три адвоката покинули Россию.
По данным реестра на сайте адвокатской палаты Москвы, Проводин остается членом палаты и является действующим адвокатом.