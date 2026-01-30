В Москве заочно арестовали экс-партнера адвокатского бюро по делу об афере

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Замоскворецкий районный суд Москвы заочно арестовал бывшего партнера адвокатского бюро "Бартолиус" Дмитрия Проводина по делу о мошенничестве с акциями предприятия на сумму более 690 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в суде.