Суд заключил под домашний арест администратора хостела, где погибли люди
16:26 30.01.2026 (обновлено: 16:28 30.01.2026)
Суд заключил под домашний арест администратора хостела, где погибли люди
Балашихинский городской суд Московской области отправил под домашний арест представителя собственника дома в Балашихе, где в результате пожара погибли 4... РИА Новости, 30.01.2026
балашиха, происшествия, россия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)
Балашиха, Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ)
Суд заключил под домашний арест администратора хостела, где погибли люди

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Балашихинский городской суд Московской области отправил под домашний арест представителя собственника дома в Балашихе, где в результате пожара погибли 4 человека, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста сроком до 26 марта включительно", - сказали в пресс-службе суда.
Как уточнили в Telegram-канале судов общей юрисдикции Московской области, фигурантка – администратор незаконного хостела.
Пожар в частном доме в Балашихе произошел утром 27 января, он унес жизни четырех человек, один подросток пострадал. Ранее в подмосковном главке СК РФ сообщили, что, по данным следствия, с марта 2025 по январь 2026 года дом фактически использовался как хостел, в нем сдавались комнаты, в том числе иностранным гражданам, находящимся в РФ незаконно. Дом не был обеспечен системами противопожарной защиты и средствами пожаротушения, а постояльцы не были ознакомлены с мерами пожарной безопасности, в частности, запрещающими использование открытого огня в комнатах. В результате 27 января в одной из комнат дома на втором этаже произошел пожар с гибелью постояльцев.
Следствие задержало представителя одного из собственников дома. Она подозревается в оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших гибель в пожаре четырех человек (часть 3 статьи 238 УК РФ), а также в организации незаконной миграции (пункт "а" части 2 статьи 322.1 УК РФ). По данным СК, женщина дала признательные показания.
Ранее в экстренных службах рассказали РИА Новости, что погибшие - граждане Кубы, а в правоохранительных органах - что в доме отключили свет за неуплату, из-за чего жители жгли костер, чтобы согреться.
БалашихаПроисшествияРоссияМосковская область (Подмосковье)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
