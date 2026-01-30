Суд заключил под домашний арест администратора хостела, где погибли люди

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Балашихинский городской суд Московской области отправил под домашний арест представителя собственника дома в Балашихе, где в результате пожара погибли 4 человека, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста сроком до 26 марта включительно", - сказали в пресс-службе суда.
Как уточнили в Telegram-канале судов общей юрисдикции Московской области, фигурантка – администратор незаконного хостела.
Пожар в частном доме в Балашихе произошел утром 27 января, он унес жизни четырех человек, один подросток пострадал. Ранее в подмосковном главке СК РФ сообщили, что, по данным следствия, с марта 2025 по январь 2026 года дом фактически использовался как хостел, в нем сдавались комнаты, в том числе иностранным гражданам, находящимся в РФ незаконно. Дом не был обеспечен системами противопожарной защиты и средствами пожаротушения, а постояльцы не были ознакомлены с мерами пожарной безопасности, в частности, запрещающими использование открытого огня в комнатах. В результате 27 января в одной из комнат дома на втором этаже произошел пожар с гибелью постояльцев.
Следствие задержало представителя одного из собственников дома. Она подозревается в оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших гибель в пожаре четырех человек (часть 3 статьи 238 УК РФ), а также в организации незаконной миграции (пункт "а" части 2 статьи 322.1 УК РФ). По данным СК, женщина дала признательные показания.
Ранее в экстренных службах рассказали РИА Новости, что погибшие - граждане Кубы, а в правоохранительных органах - что в доме отключили свет за неуплату, из-за чего жители жгли костер, чтобы согреться.