Суд заключил под домашний арест администратора хостела, где погибли люди

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Балашихинский городской суд Московской области отправил под домашний арест представителя собственника дома в Балашихе, где в результате пожара погибли 4 человека, сообщили РИА Новости в суде.

Следствие задержало представителя одного из собственников дома. Она подозревается в оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших гибель в пожаре четырех человек (часть 3 статьи 238 УК РФ), а также в организации незаконной миграции (пункт "а" части 2 статьи 322.1 УК РФ). По данным СК, женщина дала признательные показания.