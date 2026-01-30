Рейтинг@Mail.ru
Суд признал банкротом экс-главу разорившегося банка "Югра" Шиляева - РИА Новости, 30.01.2026
14:49 30.01.2026
https://ria.ru/20260130/sud-2071254533.html
2026-01-30T14:49:00+03:00
2026-01-30T14:49:00+03:00
москва
рязанская область
агентство по страхованию вкладов
югра
московский городской суд
происшествия
москва
рязанская область
москва, рязанская область, агентство по страхованию вкладов, югра, московский городской суд, происшествия
Москва, Рязанская область, Агентство по страхованию вкладов, Югра, Московский городской суд, Происшествия
МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ) от лица рухнувшего в 2017 году банка "Югра" признал банкротом экс-предправления этого банка Дмитрия Шиляева и открыл процедуру реализации его имущества, говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Суд включил в реестр требований кредиторов Шиляева требования "Югры" в размере более 17,3 миллиарда рублей. Такую сумму Замоскворецкий суд столицы ранее взыскал солидарно с него, бывшего бенефициара "Югры" Алексея Хотина, бывшего президента банка Алексея Нефедова и экс-директора столичного филиала Нины Черновой по иску АСВ.
Суд утвердил финансовым управляющим Шиляева Антона Саитова из ассоциации МСРО "Содействие".
Апелляционный суд рассматривал заявление АСВ о банкротстве Шиляева по правилам первой инстанции, поскольку пришел к выводу, что арбитражный суд Москвы при первом рассмотрении не уведомил должника о судебном заседании надлежащим образом.
Как установила апелляция, экс-глава "Югры" находится в колонии в Рязанской области и "в соответствии с правилами распорядка лишен возможности использования сети "Интернет" для отслеживания информации на специализированных ресурсах, предназначенных для отслеживания дел, рассматриваемых в арбитражном суде".
При первом рассмотрении заявления АСВ арбитражный суд Москвы в сентябре ввел в отношении Шиляева начальную процедуру банкротства – реструктуризацию долгов, хотя заявитель настаивал сразу на реализации имущества, так как у должника есть судимость за умышленное экономическое преступление.
Замоскворецкий суд столицы в марте 2024 года приговорил Хотина к девяти годам колонии общего режима, Нефедова - к восьми с половиной годам, Чернову - к шести, а самого Шиляева - к восьми годам. Мосгорсуд признал приговор законным.
Как было установлено, Хотин, Шиляев, Нефедов и Чернова похитили 23,6 миллиарда рублей путем выдачи в 2014-2017 годах заведомо невозвратных кредитов подконтрольным Хотину юрлицам.
МоскваРязанская областьАгентство по страхованию вкладовЮграМосковский городской суд
 
 
