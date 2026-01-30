https://ria.ru/20260130/sud-2071254533.html
Суд признал банкротом экс-главу разорившегося банка "Югра" Шиляева
МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ) от лица рухнувшего в 2017 году банка "Югра" признал банкротом экс-предправления этого банка Дмитрия Шиляева и открыл процедуру реализации его имущества, говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Суд включил в реестр требований кредиторов Шиляева требования "Югры
" в размере более 17,3 миллиарда рублей. Такую сумму Замоскворецкий суд столицы ранее взыскал солидарно с него, бывшего бенефициара "Югры" Алексея Хотина, бывшего президента банка Алексея Нефедова и экс-директора столичного филиала Нины Черновой по иску АСВ
.
Суд утвердил финансовым управляющим Шиляева Антона Саитова из ассоциации МСРО "Содействие".
Апелляционный суд рассматривал заявление АСВ о банкротстве Шиляева по правилам первой инстанции, поскольку пришел к выводу, что арбитражный суд Москвы
при первом рассмотрении не уведомил должника о судебном заседании надлежащим образом.
Как установила апелляция, экс-глава "Югры" находится в колонии в Рязанской области
и "в соответствии с правилами распорядка лишен возможности использования сети "Интернет" для отслеживания информации на специализированных ресурсах, предназначенных для отслеживания дел, рассматриваемых в арбитражном суде".
При первом рассмотрении заявления АСВ арбитражный суд Москвы в сентябре ввел в отношении Шиляева начальную процедуру банкротства – реструктуризацию долгов, хотя заявитель настаивал сразу на реализации имущества, так как у должника есть судимость за умышленное экономическое преступление.
Замоскворецкий суд столицы в марте 2024 года приговорил Хотина к девяти годам колонии общего режима, Нефедова - к восьми с половиной годам, Чернову - к шести, а самого Шиляева - к восьми годам. Мосгорсуд
признал приговор законным.
Как было установлено, Хотин, Шиляев, Нефедов и Чернова похитили 23,6 миллиарда рублей путем выдачи в 2014-2017 годах заведомо невозвратных кредитов подконтрольным Хотину юрлицам.