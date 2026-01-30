Суд признал банкротом экс-главу разорившегося банка "Югра" Шиляева

МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ) от лица рухнувшего в 2017 году банка "Югра" признал банкротом экс-предправления этого банка Дмитрия Шиляева и открыл процедуру реализации его имущества, говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Суд включил в реестр требований кредиторов Шиляева требования " Югры " в размере более 17,3 миллиарда рублей. Такую сумму Замоскворецкий суд столицы ранее взыскал солидарно с него, бывшего бенефициара "Югры" Алексея Хотина, бывшего президента банка Алексея Нефедова и экс-директора столичного филиала Нины Черновой по иску АСВ

Суд утвердил финансовым управляющим Шиляева Антона Саитова из ассоциации МСРО "Содействие".

Апелляционный суд рассматривал заявление АСВ о банкротстве Шиляева по правилам первой инстанции, поскольку пришел к выводу, что арбитражный суд Москвы при первом рассмотрении не уведомил должника о судебном заседании надлежащим образом.

Как установила апелляция, экс-глава "Югры" находится в колонии в Рязанской области и "в соответствии с правилами распорядка лишен возможности использования сети "Интернет" для отслеживания информации на специализированных ресурсах, предназначенных для отслеживания дел, рассматриваемых в арбитражном суде".

При первом рассмотрении заявления АСВ арбитражный суд Москвы в сентябре ввел в отношении Шиляева начальную процедуру банкротства – реструктуризацию долгов, хотя заявитель настаивал сразу на реализации имущества, так как у должника есть судимость за умышленное экономическое преступление.

Замоскворецкий суд столицы в марте 2024 года приговорил Хотина к девяти годам колонии общего режима, Нефедова - к восьми с половиной годам, Чернову - к шести, а самого Шиляева - к восьми годам. Мосгорсуд признал приговор законным.