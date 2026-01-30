https://ria.ru/20260130/sud-2071222149.html
Суд запретил Apple Music распространять песни Рыбникова
культура
apple
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Московский суд в рамках иска композитора Алексея Рыбникова к Apple Music принял предварительные обеспечительные меры, запрещающие распространять на платформе его песни, в том числе из фильма "Приключения Буратино", говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Обязать Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций и иных лиц прекратить создание технических условий, обеспечивающих размещение, распространение и иное использование перечисленных ниже объектов… в программном приложении "Apple
Music", расположенном на платформе "Apple Inc", - указано в материалах.
Обеспечительные меры приняты в отношении 247 композиций, правообладателем которых является Рыбников. Речь, среди прочего, идёт о музыке и песнях из фильмов "Приключения Буратино", "Тот самый Мюнхгаузен", "Остров сокровищ", "Усатый нянь" и других, следует из материалов.
При этом иск о защите исключительных прав на музыкальные произведения по существу ещё не рассмотрен.