Суд запретил Apple Music распространять песни Рыбникова

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Московский суд в рамках иска композитора Алексея Рыбникова к Apple Music принял предварительные обеспечительные меры, запрещающие распространять на платформе его песни, в том числе из фильма "Приключения Буратино", говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.