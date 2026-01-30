Верховный Суд вернул экс-бенефициару Домодедово его жалобу

МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Верховный суд России вернул бывшему бенефициару аэропорта "Домодедово" Дмитрию Каменщику его кассационную жалобу с просьбой пересмотреть судебные акты трех нижестоящих инстанций, которые по иску Генпрокуратуры РФ передали аэропорт в собственность государства, говорится в материалах, изученных РИА Новости.

Жалоба Каменщика поступила в высшую судебную инстанцию 23 января. Причины ее возвращения пока не сообщаются.

Арбитражный суд Московской области в июне взыскал в доход государства 100% долей подконтрольного Каменщику ООО "ДМЕ Холдинг", владеющего с 2024 года активами аэропорта " Домодедово ". Как сообщил РИА Новости один из участников процесса, решение суда было обращено к немедленному исполнению. И уже через два дня в ЕГРЮЛ появилась запись, что единственный участник "ДМЕ Холдинга" - Российская Федерация

Десятый арбитражный апелляционный суд в сентябре отклонил жалобы Каменщика и еще одного бывшего бенефициара аэропорта "Домодедово" Валерия Когана на решение первой инстанции, и оно вступило в силу. Арбитражный суд Московской области отклонил впоследствии и кассации ответчиков. Разбирательство проходит в закрытом режиме.

Генпрокуратура в своем иске, поданном в январе к Каменщику, Когану и 30 российским и иностранным юрлицам группы "Домодедово", попросила признать недействительными девять сделок, совершенных с 2016 года с активами группы, и применить последствия их недействительности в виде взыскания в доход России ООО "ДМЕ Холдинг".

Как отмечается в иске, с которым ранее ознакомилось РИА Новости, прокуроры выявили "противоправную деятельность резидентов иностранных государств – Каменщика Д.В. (Турецкая Республика и Объединенные Арабские Эмираты) и Когана В.И. (Государство Израиль ) по незаконному установлению контроля над стратегическими предприятиями Российской Федерации".

Согласно документу, в 2024 году Каменщик и Коган решили создать ложную видимость отсутствия иностранного контроля над стратегическими предприятиями и ввели в заблуждение правительственную комиссию и Федеральную антимонопольную службу ( ФАС ) России, которые согласовали им переход прав на российские стратегические общества к ООО "ДМЕ Холдинг".