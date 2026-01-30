Рейтинг@Mail.ru
12:53 30.01.2026 (обновлено: 12:56 30.01.2026)
Верховный Суд вернул экс-бенефициару Домодедово его жалобу
россия
московская область (подмосковье)
израиль
дмитрий каменщик
домодедово (аэропорт)
генеральная прокуратура рф
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
россия, московская область (подмосковье), израиль, дмитрий каменщик, домодедово (аэропорт), генеральная прокуратура рф, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Россия, Московская область (Подмосковье), Израиль, Дмитрий Каменщик, Домодедово (аэропорт), Генеральная прокуратура РФ, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
Верховный Суд вернул экс-бенефициару Домодедово его жалобу

ВС вернул Каменщику жалобу на решение о передаче Домодедово государству

Аэропорт «Домодедово»
Аэропорт «Домодедово». Архивное фото
МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Верховный суд России вернул бывшему бенефициару аэропорта "Домодедово" Дмитрию Каменщику его кассационную жалобу с просьбой пересмотреть судебные акты трех нижестоящих инстанций, которые по иску Генпрокуратуры РФ передали аэропорт в собственность государства, говорится в материалах, изученных РИА Новости.
Жалоба Каменщика поступила в высшую судебную инстанцию 23 января. Причины ее возвращения пока не сообщаются.
Аналитик рассказал, какая судьба ждет Домодедово после его покупки
Аналитик рассказал, какая судьба ждет Домодедово после его покупки
29 января, 21:37
Арбитражный суд Московской области в июне взыскал в доход государства 100% долей подконтрольного Каменщику ООО "ДМЕ Холдинг", владеющего с 2024 года активами аэропорта "Домодедово". Как сообщил РИА Новости один из участников процесса, решение суда было обращено к немедленному исполнению. И уже через два дня в ЕГРЮЛ появилась запись, что единственный участник "ДМЕ Холдинга" - Российская Федерация.
Десятый арбитражный апелляционный суд в сентябре отклонил жалобы Каменщика и еще одного бывшего бенефициара аэропорта "Домодедово" Валерия Когана на решение первой инстанции, и оно вступило в силу. Арбитражный суд Московской области отклонил впоследствии и кассации ответчиков. Разбирательство проходит в закрытом режиме.
Генпрокуратура в своем иске, поданном в январе к Каменщику, Когану и 30 российским и иностранным юрлицам группы "Домодедово", попросила признать недействительными девять сделок, совершенных с 2016 года с активами группы, и применить последствия их недействительности в виде взыскания в доход России ООО "ДМЕ Холдинг".
Как отмечается в иске, с которым ранее ознакомилось РИА Новости, прокуроры выявили "противоправную деятельность резидентов иностранных государств – Каменщика Д.В. (Турецкая Республика и Объединенные Арабские Эмираты) и Когана В.И. (Государство Израиль) по незаконному установлению контроля над стратегическими предприятиями Российской Федерации".
Согласно документу, в 2024 году Каменщик и Коган решили создать ложную видимость отсутствия иностранного контроля над стратегическими предприятиями и ввели в заблуждение правительственную комиссию и Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России, которые согласовали им переход прав на российские стратегические общества к ООО "ДМЕ Холдинг".
В то же время прибыль стратегических компаний выводится Каменщиком и Коганом из России под видом погашения займов в недружественные юрисдикции, говорится в иске.
Стало известно, почему Внуково не продолжил торги за Домодедово
Стало известно, почему Внуково не продолжил торги за Домодедово
29 января, 19:34
 
Россия, Московская область (Подмосковье), Израиль, Дмитрий Каменщик, Домодедово (аэропорт), Генеральная прокуратура РФ, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
 
 
Заголовок открываемого материала