Киев не освободил киллеров с Балкан, находившихся под арестом шесть лет
11:56 30.01.2026 (обновлено: 11:57 30.01.2026)
Киев не освободил киллеров с Балкан, находившихся под арестом шесть лет
Киев не освободил киллеров с Балкан, находившихся под арестом шесть лет
Суд в Киеве продлил на два месяца арест четверых граждан Сербии и Черногории, которых обвиняют в покушении на убийство в центре Киева 6 лет назад, выяснило РИА... РИА Новости, 30.01.2026
в мире, киев, украина, черногория, евгений дейдей, европейский суд по правам человека (еспч), интерпол
В мире, Киев, Украина, Черногория, Евгений Дейдей, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), Интерпол
Киев не освободил киллеров с Балкан, находившихся под арестом шесть лет

Суд в Киеве отказался отпускать киллеров с Балкан, находящихся под арестом 6 лет

Задержанный
Задержанный. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Суд в Киеве продлил на два месяца арест четверых граждан Сербии и Черногории, которых обвиняют в покушении на убийство в центре Киева 6 лет назад, выяснило РИА Новости, изучив данные решений суда.
На Украине киллеров сопровождали националисты батальона "Киев-1" во главе с бывшим депутатом Рады, помощником главы полиции Киева Евгением Дейдеем.
Прозоров прокомментировал приговор покушавшимся на него киллерам
20 января, 17:06
По сообщению черногорской газеты Vijesti, арестованные принадлежат к черногорскому клану, занимающемуся нелегальными операциями с кокаином. Двадцать шестого марта 2020 года в Киеве они пытались убить главаря конкурентов, Радойе Звицера. Киллеры в присутствии детей Звицера выпустили 10 пуль, но его беременная жена спасла мужа, открыв ответный огонь. Киллеры пытались покинуть Украину через Одесскую область, но были арестованы. Вместе с ними были задержаны трое сопровождавших их полицейских - бывшие боевики батальона "Киев-1", в том числе помощник главы полиции Киева, бывший депутат Рады Евгений Дейдей. Полицейских вскоре отпустили, а киллеры с уже шесть лет находятся под стражей.
"Давая оценку возможности обвиняемых скрываться от суда, суд принимает во внимание, что существует определенная вероятность того, что последние (обвиняемые - ред.) могут принять соответствующие действия, укрываясь от суда путем пересечения государственной границы... Продлить обвиняемому... меру пресечения в виде удержания под стражей на срок 60 дней по 22 марта 2026 года включительно, без определения размеры залога", - говорится в постановлении Подольского райсуда Киева, с которым РИА Новости ознакомилось в базах суда.
Соответствующее решение было принято в отношении всех четверых обвиняемых.
Заседание состоялось 22 января 2026 года, однако опубликовано в едином государственном реестре судебных решений только сейчас. Адвокаты балканцев апеллировали к решению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) от 25 сентября 2025 года. Суд обязал Украину выплатить троим подсудимым по 4700 долларов за удержание под стражей сроком более, чем 2 года без эффективного пересмотра оснований. Четвертый обвиняемый в решении ЕСПЧ не упоминается. Согласно законодательству Украины, в случае отсутствия окончательного приговора мера, пресечения действует не более двух месяцев.
Таким образом, не позднее 22 марта 2026 года органы судебной власти должны будут в очередной раз пересмотреть меру пресечения для подсудимых.
Стрельба в Киеве стала эпизодом войны "Кавачского" и "Шкалярского" кланов, основанных выходцами из двух деревень в Черногории, расположенных в 3,5 километрах друг от друга. По данным сербской прессы, в рамках этого противостояния по всей Европе было убито около 60 человек, последние эпизоды имели место в декабре в Барселоне. В конце 2020 года, как сообщало РИА Новости, в Белграде нашли промышленную мясорубку, в которой местные "партнеры" клана Радойе Звицера измельчали врагов, в том числе из конкурирующего клана.
По данным черногорской прессы, после покушения в Киеве Радойе Звицер вновь пустился в бега. В мае 2025 года Австрия объявила его в розыск по линии "Интерпола" по подозрению в ввозе 83 кг кокаина. В ноябре 2025 года Высший суд в Подгорице (Черногория) заочно приговорил его к 16 годам тюрьмы за контрабанду 743 килограммов кокаина из Южной Америки.
ФСБ: задержанный агент Киева заявил, что должен был убить военного
Вчера, 10:11
 
В миреКиевУкраинаЧерногорияЕвгений ДейдейЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ)Интерпол
 
 
