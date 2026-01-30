Рейтинг@Mail.ru
Житель Волгоградской области получил срок за съемку объектов по заданию СБУ - РИА Новости, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:17 30.01.2026
https://ria.ru/20260130/sud-2071171563.html
Житель Волгоградской области получил срок за съемку объектов по заданию СБУ
Житель Волгоградской области получил срок за съемку объектов по заданию СБУ - РИА Новости, 30.01.2026
Житель Волгоградской области получил срок за съемку объектов по заданию СБУ
Волгоградский областной суд приговорил мужчину к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима за съемку войсковой части министерства обороны РФ и... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T11:17:00+03:00
2026-01-30T11:17:00+03:00
происшествия
россия
украина
волгоградская область
волгоградский областной суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927442494_0:307:2393:1653_1920x0_80_0_0_7e22ab4d64f25dfef1ac869c9ff93a00.jpg
https://ria.ru/20251201/chuvashija-2058913590.html
россия
украина
волгоградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927442494_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c3f5ed024e3c87da0059800adbe1f586.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, украина, волгоградская область, волгоградский областной суд
Происшествия, Россия, Украина, Волгоградская область, Волгоградский областной суд
Житель Волгоградской области получил срок за съемку объектов по заданию СБУ

Житель Волгоградской области получил 18 лет за съемку военной части для СБУ

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СОЧИ, 30 янв - РИА Новости. Волгоградский областной суд приговорил мужчину к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима за съемку войсковой части министерства обороны РФ и прилегающей территории в интересах Службы безопасности Украины, сообщили в прокуратуре Волгоградской области.
Как рассказали в прокуратуре, 51-летний Павел Палехов сам связался с украинскими спецслужбами через интернет и сообщил им, что готов выполнить любые поручения. Мужчина 13 ноября 2024 года по заданию кураторов с помощью телефона и квадрокоптера заснял военную часть и прилегающую территорию.
"Волгоградский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 51-летнего Павла Палехова. Он признан виновным по статье 275 УК РФ (государственная измена). Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил Палехова к 18 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на 1 год и 6 месяцев", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
В ведомстве отметили, что Палехов не успел отправить украинским кураторам отснятые материалы, так как его задержали сотрудники правоохранительных органов.
В отношении кураторов Палехова завели отдельное уголовное дело.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
В Чувашии нашли автора съемки атаки беспилотников на Чебоксары
1 декабря 2025, 13:20
 
ПроисшествияРоссияУкраинаВолгоградская областьВолгоградский областной суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала