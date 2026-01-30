Житель Волгоградской области получил срок за съемку объектов по заданию СБУ

Как рассказали в прокуратуре, 51-летний Павел Палехов сам связался с украинскими спецслужбами через интернет и сообщил им, что готов выполнить любые поручения. Мужчина 13 ноября 2024 года по заданию кураторов с помощью телефона и квадрокоптера заснял военную часть и прилегающую территорию.