Житель Волгоградской области получил срок за съемку объектов по заданию СБУ

СОЧИ, 30 янв - РИА Новости. Волгоградский областной суд приговорил мужчину к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима за съемку войсковой части министерства обороны РФ и прилегающей территории в интересах Службы безопасности Украины, сообщили в прокуратуре Волгоградской области.
Как рассказали в прокуратуре, 51-летний Павел Палехов сам связался с украинскими спецслужбами через интернет и сообщил им, что готов выполнить любые поручения. Мужчина 13 ноября 2024 года по заданию кураторов с помощью телефона и квадрокоптера заснял военную часть и прилегающую территорию.
"Волгоградский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 51-летнего Павла Палехова. Он признан виновным по статье 275 УК РФ (государственная измена). Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил Палехова к 18 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на 1 год и 6 месяцев", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
В ведомстве отметили, что Палехов не успел отправить украинским кураторам отснятые материалы, так как его задержали сотрудники правоохранительных органов.
В отношении кураторов Палехова завели отдельное уголовное дело.
