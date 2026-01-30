Рейтинг@Mail.ru
10:57 30.01.2026 (обновлено: 13:43 30.01.2026)
Суд во Владивостоке продлил арест на имущество сына "крабового короля"
Суд во Владивостоке продлил арест на имущество сына "крабового короля"

Суд во Владивостоке продлил арест на имущество сына «крабового короля» Кана

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Статуя богини правосудия
Статуя богини правосудия. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 30 янв – РИА Новости. Фрунзенский районный суд Владивостока частично удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры и продлил на полгода арест на имущество сына "крабового короля" Александра Кана, сообщили РИА Новости в суде.
"Фрунзенский районный суд Владивостока постановил ходатайство удовлетворить частично, продлить срок применения меры процессуального принуждения в виде наложения ареста, в виде запрета распоряжаться указанным имуществом сроком на шесть месяцев", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что в своем ходатайстве управление Генеральной прокуратуры РФ по Дальневосточному федеральному округу просило продлить арест до окончания рассмотрения уголовного дела по существу.
Уголовное дело в отношении сына Александра Кана о контрабанде краба, участии в преступном сообществе и уклонении от уплаты таможенных платежей начнут рассматривать в суде 5 февраля.
Александр Кан объявлен в международный розыск, в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По версии следствия, он с 2014 по 2019 год участвовал в контрабанде живого краба в Японию, Корею и КНР на сумму более 2,6 миллиарда рублей, организованной его отцом Олегом Каном. Ущерб от уклонения от уплаты таможенных платежей составил 9,2 миллиона рублей.
Четыре земельных участка и два дома Кана-младшего были обращены в доход государства в счет погашения солидарного долга в 358,7 миллиарда рублей, причиненного водным биологическим ресурсам.
Олег Кан в декабре 2025 года был осужден заочно к 24 годам колонии строгого режима.
