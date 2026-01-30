https://ria.ru/20260130/sud-2071166595.html
Суд во Владивостоке продлил арест на имущество сына "крабового короля"
Суд во Владивостоке продлил арест на имущество сына "крабового короля"
2026-01-30T10:57:00+03:00
2026-01-30T10:57:00+03:00
2026-01-30T13:43:00+03:00
происшествия
владивосток
россия
генеральная прокуратура рф
олег кан
япония
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927442494_0:307:2393:1653_1920x0_80_0_0_7e22ab4d64f25dfef1ac869c9ff93a00.jpg
https://ria.ru/20260113/prigovor-2067508054.html
https://ria.ru/20260105/rossija-2066469767.html
владивосток
россия
япония
Происшествия, Владивосток, Россия, Генеральная прокуратура РФ, Олег Кан, Япония
Суд во Владивостоке продлил арест на имущество сына «крабового короля» Кана
ВЛАДИВОСТОК, 30 янв – РИА Новости. Фрунзенский районный суд Владивостока частично удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры и продлил на полгода арест на имущество сына "крабового короля" Александра Кана, сообщили РИА Новости в суде.
"Фрунзенский районный суд Владивостока
постановил ходатайство удовлетворить частично, продлить срок применения меры процессуального принуждения в виде наложения ареста, в виде запрета распоряжаться указанным имуществом сроком на шесть месяцев", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что в своем ходатайстве управление Генеральной прокуратуры РФ
по Дальневосточному федеральному округу просило продлить арест до окончания рассмотрения уголовного дела по существу.
Уголовное дело в отношении сына Александра Кана о контрабанде краба, участии в преступном сообществе и уклонении от уплаты таможенных платежей начнут рассматривать в суде 5 февраля.
Александр Кан объявлен в международный розыск, в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По версии следствия, он с 2014 по 2019 год участвовал в контрабанде живого краба в Японию
, Корею и КНР
на сумму более 2,6 миллиарда рублей, организованной его отцом Олегом Каном
. Ущерб от уклонения от уплаты таможенных платежей составил 9,2 миллиона рублей.
Четыре земельных участка и два дома Кана-младшего были обращены в доход государства в счет погашения солидарного долга в 358,7 миллиарда рублей, причиненного водным биологическим ресурсам.
Олег Кан в декабре 2025 года был осужден заочно к 24 годам колонии строгого режима.