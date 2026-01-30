Водителю УАЗа, опрокинувшегося на Байкале, избрали меру пресечения

ИРКУТСК, 30 янв - РИА Новости. Суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий в отношении водителя, перевозившего китайских туристов по льду Байкала на УАЗе и попавшего в ДТП, в результате чего одна из пассажирок погибла, заявил РИА Новости представитель Иркутской областной прокуратуры.