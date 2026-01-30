Рейтинг@Mail.ru
Водителю УАЗа, опрокинувшегося на Байкале, избрали меру пресечения
09:04 30.01.2026 (обновлено: 09:44 30.01.2026)
Водителю УАЗа, опрокинувшегося на Байкале, избрали меру пресечения
Водителю УАЗа, опрокинувшегося на Байкале, избрали меру пресечения - РИА Новости, 30.01.2026
Водителю УАЗа, опрокинувшегося на Байкале, избрали меру пресечения
Суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий в отношении водителя, перевозившего китайских туристов по льду Байкала на УАЗе и попавшего в... РИА Новости, 30.01.2026
байкал
ольхон
2026
Водителю УАЗа, опрокинувшегося на Байкале, избрали меру пресечения

Водителю УАЗа, опрокинувшегося на Байкале, избрали запрет определенных действий

Машина с туристами опрокинулась на льду Байкала
Машина с туристами опрокинулась на льду Байкала - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© Фото : прокуратура Иркутской области
Машина с туристами опрокинулась на льду Байкала. Архивное фото
ИРКУТСК, 30 янв - РИА Новости. Суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий в отношении водителя, перевозившего китайских туристов по льду Байкала на УАЗе и попавшего в ДТП, в результате чего одна из пассажирок погибла, заявил РИА Новости представитель Иркутской областной прокуратуры.
На Байкале вблизи острова Ольхон в среду УАЗ с туристами потерял управление, попав колесами в трещину на льду, и перевернулся. В результате погибла 75-летняя пассажирка, еще два человека получили травмы. 41-летний водитель был задержан. В процессе расследования уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека, выяснилось, что он никогда не имел водительских прав. Также, по данным прокуратуры, мужчина проигнорировал запрещающие знаки о выезде на лед и не обеспечил во время движения использование ремней безопасности.
СК ходатайствовал в суде об избрании обвиняемому меры пресечения в виде ареста. "Обвиняемому избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий на срок 2 месяца", - говорится в сообщении.
В соответствии с принятым судом решением, как пояснили РИА Новости в прокуратуре, обвиняемому запрещено общаться с участниками уголовного дела, использовать любые средства связи и интернет, управлять транспортными средствами.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
