Жительницу Приморья будут судить за угрозы водителю скорой

ВЛАДИВОСТОК, 30 янв – РИА Новости. Жительницу Приморья будут судить за то, что она угрожала водителю скорой помощи, приехавшей на вызов, и разбила стекло в двери спецмашины, сообщает краевая прокуратура.

В соцсетях 11 января появилось видео, на котором женщина угрожает водителю "скорой", а потом разбивает стекло в двери машины и падает. Её поднимает подруга. Участницей инцидента оказалась 50-летняя местная жительница. Женщина спровоцировала конфликт, пытаясь выяснить у водителя, от кого из жильцов дома поступил вызов. Было возбуждено дело, сообщала полиция.