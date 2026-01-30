https://ria.ru/20260130/sud-2071129859.html
Жительницу Приморья будут судить за угрозы водителю скорой
ВЛАДИВОСТОК, 30 янв – РИА Новости. Жительницу Приморья будут судить за то, что она угрожала водителю скорой помощи, приехавшей на вызов, и разбила стекло в двери спецмашины, сообщает краевая прокуратура.
В соцсетях 11 января появилось видео, на котором женщина угрожает водителю "скорой", а потом разбивает стекло в двери машины и падает. Её поднимает подруга. Участницей инцидента оказалась 50-летняя местная жительница. Женщина спровоцировала конфликт, пытаясь выяснить у водителя, от кого из жильцов дома поступил вызов. Было возбуждено дело, сообщала полиция.
"Действия фигурантки квалифицированы по пункту "а" части 1 статьи 213 УК РФ
(хулиганство, совершенное с угрозой применения насилия). Уголовное дело направлено в Уссурийский районный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Установлено, что вечером 10 января возле жилого дома в Уссурийске
обвиняемая 1975 года рождения спровоцировала конфликт с водителем скорой помощи. Женщина вела себя агрессивно, нецензурно выражалась, угрожала водителю физической расправой и разбила стекло водительской двери спецтранспорта, отмечает прокуратура.