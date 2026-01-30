Рейтинг@Mail.ru
В России в феврале начнут рассматривать дело в отношении Юлии Тимошенко - РИА Новости, 30.01.2026
02:43 30.01.2026
В России в феврале начнут рассматривать дело в отношении Юлии Тимошенко
В России в феврале начнут рассматривать дело в отношении Юлии Тимошенко - РИА Новости, 30.01.2026
В России в феврале начнут рассматривать дело в отношении Юлии Тимошенко
Суд 3 февраля начнет рассматривать заочное уголовное дело о фейках о российской армии в отношении бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, говорится в... РИА Новости, 30.01.2026
в мире
россия
буча
юлия тимошенко
россия
буча
2026
в мире, россия, буча, юлия тимошенко
В мире, Россия, Буча, Юлия Тимошенко
В России в феврале начнут рассматривать дело в отношении Юлии Тимошенко

Суд 3 февраля начнет рассматривать дело Тимошенко о фейках о российской армии

© AP Photo / Efrem LukatskyЮлия Тимошенко
Юлия Тимошенко - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Юлия Тимошенко. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Суд 3 февраля начнет рассматривать заочное уголовное дело о фейках о российской армии в отношении бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что предварительное слушание пройдет 3 февраля.
Юлия Тимошенко в суде - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
СМИ раскрыли возможных "союзников" Тимошенко в подкупе депутатов
Вчера, 23:00
Ранее Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по делу в отношении Тимошенко о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ.
По версии следствия, обвиняемая, находясь за пределами России и руководствуясь мотивами политической, идеологической ненависти и вражды в отношении российских военнослужащих, подготовила и разместила на своей странице в одной из социальных сетей публикацию, которая содержала заведомо ложные сведения о причастности военнослужащих ВС РФ к убийствам мирных жителей в городах Буча и Ирпень.
В июле 2024 года Тимошенко была объявлена российскими правоохранителями в международный розыск, в декабре 2025 года суд РФ заочно арестовал украинку.
Юлия Тимошенко - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
МВД России объявило в розыск Юлию Тимошенко
7 июня 2024, 22:00
 
