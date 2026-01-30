https://ria.ru/20260130/sud-2071113642.html
В России в феврале начнут рассматривать дело в отношении Юлии Тимошенко
Суд 3 февраля начнет рассматривать заочное уголовное дело о фейках о российской армии в отношении бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, говорится в... РИА Новости, 30.01.2026
Суд 3 февраля начнет рассматривать дело Тимошенко о фейках о российской армии
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Суд 3 февраля начнет рассматривать заочное уголовное дело о фейках о российской армии в отношении бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что предварительное слушание пройдет 3 февраля.
Ранее Генеральная прокуратура РФ
утвердила обвинительное заключение по делу в отношении Тимошенко
о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ.
По версии следствия, обвиняемая, находясь за пределами России и руководствуясь мотивами политической, идеологической ненависти и вражды в отношении российских военнослужащих, подготовила и разместила на своей странице в одной из социальных сетей публикацию, которая содержала заведомо ложные сведения о причастности военнослужащих ВС РФ к убийствам мирных жителей в городах Буча
и Ирпень.
В июле 2024 года Тимошенко была объявлена российскими правоохранителями в международный розыск, в декабре 2025 года суд РФ заочно арестовал украинку.