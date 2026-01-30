В России в феврале начнут рассматривать дело в отношении Юлии Тимошенко

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Суд 3 февраля начнет рассматривать заочное уголовное дело о фейках о российской армии в отношении бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

В них указано, что предварительное слушание пройдет 3 февраля.

Ранее Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по делу в отношении Тимошенко о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ.

По версии следствия, обвиняемая, находясь за пределами России и руководствуясь мотивами политической, идеологической ненависти и вражды в отношении российских военнослужащих, подготовила и разместила на своей странице в одной из социальных сетей публикацию, которая содержала заведомо ложные сведения о причастности военнослужащих ВС РФ к убийствам мирных жителей в городах Буча и Ирпень.