Страны Персидского залива ведут переговоры с США и Ираном, пишут СМИ

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Страны Персидского залива, в числе которых Катар, Оман и ОАЭ, ведут переговоры с США и Ираном, пытаясь снизить напряженность между ними, сообщает британская газета Financial Times.
"Державы Залива, в числе которых Катар, Оман и Объединенные Арабские Эмираты, взаимодействуют как с США, так и с Ираном, пытаясь снизить напряженность, усилившуюся после того, как американский президент (Дональд Трамп - ред.) предупредил Тегеран, что "время истекает". Турция, как и Пакистан, поддержала усилия арабских стран", - сообщает издание.
"Будет гораздо хуже" — Трамп честно предупредил
29 января, 08:00
Согласно газете, арабские и мусульманские страны предостерегали Трампа от ударов по Ирану, опасаясь, что это может вызвать более масштабный конфликт на Ближнем Востоке и спровоцировать Тегеран на атаку по нефтяным и газовым объектам в регионе.
Неназванный дипломат заявил изданию, что дипломатические усилия продолжаются, но пока никакого прорыва не произошло.
Президент США Дональд Трамп 22 января заявлял, что корабли ВМС США "на всякий случай" движутся в сторону Ирана. До этого он не смог дать определённого ответа на вопрос о том, снята ли опция военной интервенции в Иран, отметив лишь, что не может сказать, что произойдёт в будущем. Трамп ранее обещал помощь участникам протестов в Иране, пригрозив расправой властям, если они будут силой подавлять демонстрации.