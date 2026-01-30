В России снизилась средняя максимальная ставка по накопительному счету

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Средняя максимальная ставка по накопительному счету в крупнейших банках в январе упала до 15,61 процента годовых, сообщила пресс-служба финансового маркетплейса " Средняя максимальная ставка по накопительному счету в крупнейших банках в январе упала до 15,61 процента годовых, сообщила пресс-служба финансового маркетплейса " Финуслуги ".

"Средняя максимальная ставка по накопительному счету в 20 крупнейших банках по объему средств населения в январе 2026 года снизилась на 0,45 процентного пункта, до 15,61 процента годовых", — говорится в релизе.

При этом средняя базовая ставка по накопительному счету, доступная после промопериода и/или без дополнительных условий, снизилась на 0,34 процентного пункта, до 9,19 процента.

Маркетплейс отмечает, что доходность накопительных счетов снизилась в восьми банках первой двадцатки, а повысилась только в одном.

Диапазон снижения составил до полутора процентных пунктов, а рост — не более 0,5 процентного пункта. Максимальная ставка по накопительному счету на конец января осталась на уровне 18 процентов.