В России снизилась средняя максимальная ставка по накопительному счету
Средняя максимальная ставка по накопительному счету в крупнейших банках в январе упала до 15,61 процента годовых, сообщила пресс-служба финансового маркетплейса РИА Новости, 30.01.2026
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости.
Средняя максимальная ставка по накопительному счету в крупнейших банках в январе упала до 15,61 процента годовых, сообщила пресс-служба финансового маркетплейса "Финуслуги
".
"Средняя максимальная ставка по накопительному счету в 20 крупнейших банках по объему средств населения в январе 2026 года снизилась на 0,45 процентного пункта, до 15,61 процента годовых", — говорится в релизе.
При этом средняя базовая ставка по накопительному счету, доступная после промопериода и/или без дополнительных условий, снизилась на 0,34 процентного пункта, до 9,19 процента.
Маркетплейс отмечает, что доходность накопительных счетов снизилась в восьми банках первой двадцатки, а повысилась только в одном.
Диапазон снижения составил до полутора процентных пунктов, а рост — не более 0,5 процентного пункта. Максимальная ставка по накопительному счету на конец января осталась на уровне 18 процентов.
В декабре Центробанк в пятый раз подряд снизил ключевую ставку — на 0,5 процентного пункта, до 16 процентов годовых. Вслед за этим крупнейшие банки продолжили снижать ставки по вкладам и накопительным счетам. Например, в Сбербанке максимальная ставка по по вкладу "Лучший" теперь составляет 15 процентов (было 15,5), в Газпромбанке по вкладам типа "Сохраняй" можно получить 15,3 процента, в Россельхозбанке максимальная доходность теперь составляет 15,25 процента, а в МКБ —15,7 процента.