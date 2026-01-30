Рейтинг@Mail.ru
В России снизилась средняя максимальная ставка по накопительному счету
16:26 30.01.2026 (обновлено: 17:39 30.01.2026)
В России снизилась средняя максимальная ставка по накопительному счету
В России снизилась средняя максимальная ставка по накопительному счету - РИА Новости, 30.01.2026
В России снизилась средняя максимальная ставка по накопительному счету
Средняя максимальная ставка по накопительному счету в крупнейших банках в январе упала до 15,61 процента годовых, сообщила пресс-служба финансового маркетплейса РИА Новости, 30.01.2026
экономика
россия
россия
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
экономика, россия
Экономика, Россия
В России снизилась средняя максимальная ставка по накопительному счету

"Финуслуги": средняя ставка по накопительному счету снизилась до 15,61%

Менеджер в офисе банка
Менеджер в офисе банка - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Менеджер в офисе банка. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Средняя максимальная ставка по накопительному счету в крупнейших банках в январе упала до 15,61 процента годовых, сообщила пресс-служба финансового маркетплейса "Финуслуги".
"Средняя максимальная ставка по накопительному счету в 20 крупнейших банках по объему средств населения в январе 2026 года снизилась на 0,45 процентного пункта, до 15,61 процента годовых", — говорится в релизе.
При этом средняя базовая ставка по накопительному счету, доступная после промопериода и/или без дополнительных условий, снизилась на 0,34 процентного пункта, до 9,19 процента.
Маркетплейс отмечает, что доходность накопительных счетов снизилась в восьми банках первой двадцатки, а повысилась только в одном.
Диапазон снижения составил до полутора процентных пунктов, а рост — не более 0,5 процентного пункта. Максимальная ставка по накопительному счету на конец января осталась на уровне 18 процентов.
В декабре Центробанк в пятый раз подряд снизил ключевую ставку — на 0,5 процентного пункта, до 16 процентов годовых. Вслед за этим крупнейшие банки продолжили снижать ставки по вкладам и накопительным счетам. Например, в Сбербанке максимальная ставка по по вкладу "Лучший" теперь составляет 15 процентов (было 15,5), в Газпромбанке по вкладам типа "Сохраняй" можно получить 15,3 процента, в Россельхозбанке максимальная доходность теперь составляет 15,25 процента, а в МКБ —15,7 процента.
Экономика
 
 
Версия 2023.1 Beta
Заголовок открываемого материала