Лидер демократов в сенате назвал США полицейским государством

ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Лидер демократов в сенате Чак Шумер назвал США полицейским государством после ареста экс-ведущего телеканала CNN Дона Лемона.
Сенатор также назвал арест Лемона предупреждением всем журналистам, критикующим действующую администрацию. В заключение Шумер призвал к освобождению ведущего.
"Дон Лемон должен быть немедленно освобожден, а надуманные обвинения против него сняты", - подчеркнул сенатор.
Минюст США ранее сообщил о начале расследования после срыва богослужения в церкви города Сент-Пол противниками миграционной политики и пастора храма, который одновременно занимает руководящую должность в региональном управлении иммиграционной и таможенной полиции США (ICE). Президент США Дональд Трамп заявлял, что богослужение сорвали "профессиональные агитаторы и мятежники", которых нужно выдворить из страны или посадить в тюрьму.
