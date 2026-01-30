Рейтинг@Mail.ru
Лидер демократов в сенате назвал США полицейским государством
23:06 30.01.2026
Лидер демократов в сенате назвал США полицейским государством
Лидер демократов в сенате назвал США полицейским государством
Лидер демократов в сенате назвал США полицейским государством
Лидер демократов в сенате Чак Шумер назвал США полицейским государством после ареста экс-ведущего телеканала CNN Дона Лемона.
Лидер демократов в сенате назвал США полицейским государством

Думократ Шумер назвал США полицейским государством после ареста ведущего CNN

© AP Photo / Mariam ZuhaibЛидер большинства в верхней палате конгресса США Чак Шумер
Лидер большинства в верхней палате конгресса США Чак Шумер - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© AP Photo / Mariam Zuhaib
Лидер большинства в верхней палате конгресса США Чак Шумер. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Лидер демократов в сенате Чак Шумер назвал США полицейским государством после ареста экс-ведущего телеканала CNN Дона Лемона.
Генпрокурор США Пэм Бонди ранее в пятницу сообщила, что по ее указанию федеральные агенты арестовали бывшего ведущего телеканала CNN Дона Лемона, а также трех других лиц по обвинению в скоординированной атаке на церковь в городе Сент-Поле, штат Миннесота.
"Это полицейское государство и чистый авторитарный произвол. Демократия задохнется, если правительство задушит наши гражданские свободы", - написал Шумер в X.
Сенатор также назвал арест Лемона предупреждением всем журналистам, критикующим действующую администрацию. В заключение Шумер призвал к освобождению ведущего.
"Дон Лемон должен быть немедленно освобожден, а надуманные обвинения против него сняты", - подчеркнул сенатор.
Минюст США ранее сообщил о начале расследования после срыва богослужения в церкви города Сент-Пол противниками миграционной политики и пастора храма, который одновременно занимает руководящую должность в региональном управлении иммиграционной и таможенной полиции США (ICE). Президент США Дональд Трамп заявлял, что богослужение сорвали "профессиональные агитаторы и мятежники", которых нужно выдворить из страны или посадить в тюрьму.
