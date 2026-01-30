https://ria.ru/20260130/ssha-2071351364.html
Вашингтон и Буэнос-Айрес готовят соглашение по депортации нелегалов
Вашингтон и Буэнос-Айрес готовят соглашение по депортации нелегалов - РИА Новости, 30.01.2026
Вашингтон и Буэнос-Айрес готовят соглашение по депортации нелегалов
Вашингтон и Буэнос-Айрес обсуждают соглашение, согласно которому задержанные в США нелегальные мигранты будут депортированы в Аргентину, откуда далее будут... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T22:05:00+03:00
2026-01-30T22:05:00+03:00
2026-01-30T22:05:00+03:00
в мире
аргентина
сша
вашингтон (штат)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060759028_0:57:3072:1784_1920x0_80_0_0_45dc325dd25b72937ab874a0e428f953.jpg
https://ria.ru/20260130/ssha-2071323379.html
аргентина
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060759028_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_ed3080c2a0ec4dfb8ea07e335eb41da9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, аргентина, сша, вашингтон (штат)
В мире, Аргентина, США, Вашингтон (штат)
Вашингтон и Буэнос-Айрес готовят соглашение по депортации нелегалов
NYT: Вашингтон и Буэнос-Айрес готовят соглашение по депортации нелегалов