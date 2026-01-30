Рейтинг@Mail.ru
Вашингтон и Буэнос-Айрес готовят соглашение по депортации нелегалов - РИА Новости, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:05 30.01.2026
https://ria.ru/20260130/ssha-2071351364.html
Вашингтон и Буэнос-Айрес готовят соглашение по депортации нелегалов
Вашингтон и Буэнос-Айрес готовят соглашение по депортации нелегалов - РИА Новости, 30.01.2026
Вашингтон и Буэнос-Айрес готовят соглашение по депортации нелегалов
Вашингтон и Буэнос-Айрес обсуждают соглашение, согласно которому задержанные в США нелегальные мигранты будут депортированы в Аргентину, откуда далее будут... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T22:05:00+03:00
2026-01-30T22:05:00+03:00
в мире
аргентина
сша
вашингтон (штат)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060759028_0:57:3072:1784_1920x0_80_0_0_45dc325dd25b72937ab874a0e428f953.jpg
https://ria.ru/20260130/ssha-2071323379.html
аргентина
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060759028_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_ed3080c2a0ec4dfb8ea07e335eb41da9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, аргентина, сша, вашингтон (штат)
В мире, Аргентина, США, Вашингтон (штат)
Вашингтон и Буэнос-Айрес готовят соглашение по депортации нелегалов

NYT: Вашингтон и Буэнос-Айрес готовят соглашение по депортации нелегалов

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаги США возле здания Капитолия в Вашингтоне
Флаги США возле здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги США возле здания Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Вашингтон и Буэнос-Айрес обсуждают соглашение, согласно которому задержанные в США нелегальные мигранты будут депортированы в Аргентину, откуда далее будут отправляться к себе на родину, пишет издание New York Times со ссылкой на источники.
"США и Аргентина ведут активные переговоры о подписании соглашения, которое позволит США депортировать иммигрантов из других стран в эту южноамериканскую страну", - пишет издание.
Отмечается, что сделка позволит отправлять в Аргентину иностранных граждан, задержанных вблизи границы вскоре после незаконного въезда в США, с расчетом на то, что "оттуда им могут быть предложены рейсы для возвращения в свои страны". Сообщается, что исполняющий обязанности вице-министра иностранных дел Аргентины Хуан Наварро в начале января внес предложение о завершении соглашения с третьими странами.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
В США ICE скупает склады для размещения задержанных мигрантов, пишет WP
Вчера, 18:34
 
В миреАргентинаСШАВашингтон (штат)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала