В США ICE скупает склады для размещения задержанных мигрантов, пишет WP - РИА Новости, 30.01.2026
18:34 30.01.2026
В США ICE скупает склады для размещения задержанных мигрантов, пишет WP
в мире
сша
аризона
мэриленд
дональд трамп
в мире, сша, аризона, мэриленд, дональд трамп
В мире, США, Аризона, Мэриленд, Дональд Трамп
© REUTERS / Kylie CooperФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© REUTERS / Kylie Cooper
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Служба иммиграционного и таможенного контроля (ICE) США скупает склады в разных частях страны для размещения там задержанных мигрантов, сообщает газета Washington Post со ссылкой на данные из документов, к которым она получила доступ.
По данным издания, служба планирует превратить промышленные помещения в 23 городах в специальные центры для содержания задержанных, где можно будет разместить 80 тысяч человек. Как отметила изданию помощник министра внутренней безопасности США по связям с общественностью Тришия Маклафлин, служба обладает "новыми финансовыми средствами" для расширения мест содержания задержанных мигрантов.
"Служба иммиграционного и таможенного контроля рассчитывает размещать от 1500 до 10 тысяч задержанных одновременно в каждом из 23 складов", - говорится в публикации издания.
Washington Post добавляет, что в последние недели чиновники службы ICE начали информировать собственников складов и местные власти в некоторых других городах о своем интересе к некоторым помещениям. Издание указывает со ссылкой на документы на право собственности, что министерство внутренней безопасности США в январе этого года приобрело два здания: одно - в городе Уильямспорт штате Мэриленд за 102 миллиона долларов, другое - в городе Серпрайз штате Аризона за 70 миллионов долларов. Издание упоминает, что служба также рассматривает использование складов в городе Роксбери штата Нью-Джерси, городе Оклахома-Сити штата Оклахома и городе Честер Нью-Йорка.
Осведомленный источник заявил газете, что служба ICE рассчитывает начать размещение мигрантов в складах в Уильямспорте и Серпрайзе штата Аризона до апреля. Издание добавляет со ссылкой на проектную документацию по зданиям, к которой оно получило доступ, что план службы предполагает расширить 23 здания для содержания мигрантов. К ним добавят пристройки для размещения людей, кухни, места для душа, аптеки, библиотеки, площадки для физических упражнений и многое другое.
"Несмотря на необходимость масштабной модернизации,... служба ICE ожидает, что прием задержанных начнется в течение 30-60 дней после "окончательного утверждения проекта и начала строительства", - сообщает газета со ссылкой на тендерную документацию по зданиям.
В день инаугурации Дональд Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Соединенных Штатов.
