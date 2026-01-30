В США ICE скупает склады для размещения задержанных мигрантов, пишет WP

"Служба иммиграционного и таможенного контроля рассчитывает размещать от 1500 до 10 тысяч задержанных одновременно в каждом из 23 складов", - говорится в публикации издания.

Осведомленный источник заявил газете, что служба ICE рассчитывает начать размещение мигрантов в складах в Уильямспорте и Серпрайзе штата Аризона до апреля. Издание добавляет со ссылкой на проектную документацию по зданиям, к которой оно получило доступ, что план службы предполагает расширить 23 здания для содержания мигрантов. К ним добавят пристройки для размещения людей, кухни, места для душа, аптеки, библиотеки, площадки для физических упражнений и многое другое.