Генпрокурор США подтвердила арест экс-ведущего CNN Лемона

ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Генпрокурор США Пэм Бонди в пятницу сообщила, что по ее указанию федеральные агенты арестовали бывшего ведущего телеканала CNN Дона Лемона а также трех других лиц по обвинению в скоординированной атаке на церковь в городе Сент-Поле, штат Миннесота.
Ранее телеканал CBS News сообщал, что бывшему ведущему телеканала CNN были предъявлены обвинения в заговоре с целью лишения прав во время его пребывания в Лос-Анджелесе, где он собирался освещать церемонию "Грэмми". Отмечалось, что Лемон был задержан минувшей ночью в Калифорнии сотрудниками Управления по расследованиям в области внутренней безопасности (HSI) и Федерального бюро расследований (ФБР).
Минюст США сообщил о начале расследования после срыва богослужения в церкви города Сент-Пол противниками миграционной политики и пастора храма, который одновременно занимает руководящую должность в региональном управлении иммиграционной и таможенной полиции США (ICE). Президент США Дональд Трамп заявлял, что богослужение сорвали "профессиональные агитаторы и мятежники", которых нужно выдворить из страны или посадить в тюрьму.
