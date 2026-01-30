Генпрокурор США подтвердила арест экс-ведущего CNN Лемона

ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Генпрокурор США Пэм Бонди в пятницу сообщила, что по ее указанию федеральные агенты арестовали бывшего ведущего телеканала CNN Дона Лемона а также трех других лиц по обвинению в скоординированной атаке на церковь в городе Сент-Поле, штат Миннесота.