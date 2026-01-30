Рейтинг@Mail.ru
Генпрокурор США подтвердила арест экс-ведущего CNN Лемона
18:33 30.01.2026
Генпрокурор США подтвердила арест экс-ведущего CNN Лемона
в мире
сша
сент-пол
миннесота
дональд трамп
фбр
в мире, сша, сент-пол, миннесота, дональд трамп, фбр
В мире, США, Сент-Пол, Миннесота, Дональд Трамп, ФБР
Генпрокурор США подтвердила арест экс-ведущего CNN Лемона

Место преступления в США
ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Генпрокурор США Пэм Бонди в пятницу сообщила, что по ее указанию федеральные агенты арестовали бывшего ведущего телеканала CNN Дона Лемона а также трех других лиц по обвинению в скоординированной атаке на церковь в городе Сент-Поле, штат Миннесота.
"По моему указанию рано утром федеральные агенты арестовали Дона Лемона, Траэрна Джина Крюса, Джорджию Форт и Джамаэля Лиделла Ланди в связи со скоординированной атакой на городскую церковь в Сент-Пол, штат Миннесота", - написала Бонди в соцсети Х.
Ранее телеканал CBS News сообщал, что бывшему ведущему телеканала CNN были предъявлены обвинения в заговоре с целью лишения прав во время его пребывания в Лос-Анджелесе, где он собирался освещать церемонию "Грэмми". Отмечалось, что Лемон был задержан минувшей ночью в Калифорнии сотрудниками Управления по расследованиям в области внутренней безопасности (HSI) и Федерального бюро расследований (ФБР).
Минюст США сообщил о начале расследования после срыва богослужения в церкви города Сент-Пол противниками миграционной политики и пастора храма, который одновременно занимает руководящую должность в региональном управлении иммиграционной и таможенной полиции США (ICE). Президент США Дональд Трамп заявлял, что богослужение сорвали "профессиональные агитаторы и мятежники", которых нужно выдворить из страны или посадить в тюрьму.
Прохожие у здания штаб-квартиры CNN в Атланте, США - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
В США съемочная группа CNN пострадала от действий полиции
15 января, 14:00
 
