Постпред США при НАТО оценил вероятность компромисса по Донбассу
12:48 30.01.2026 (обновлено: 13:08 30.01.2026)
Постпред США при НАТО оценил вероятность компромисса по Донбассу
Соединенные Штаты ожидают, что возможность достижения компромисса России и Украины по территориальному вопросу прояснится в ближайшие дни или недели, заявил... РИА Новости, 30.01.2026
в мире
сша
россия
украина
нато
мирный план сша по украине
в мире, сша, россия, украина, нато, мирный план сша по украине
В мире, США, Россия, Украина, НАТО, Мирный план США по Украине
Флаг на здании посольства США в Братиславе, Словакия
© U.S. Embassy Slovakia
Флаг на здании посольства США в Братиславе, Словакия. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Соединенные Штаты ожидают, что возможность достижения компромисса России и Украины по территориальному вопросу прояснится в ближайшие дни или недели, заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер.
"Я думаю, что в ближайшие недели и дни мы узнаем, смогут ли стороны прийти к соглашению по территориям или нет", - сказал он в эфире телеканалу Newsmax.
