США хотят навязать Кубе экстремальные условия жизни, заявил глава МИД

"Мы заявляем всему миру о данном жестоком акте агрессии против Кубы и её народа, который на протяжении более чем 65 лет подвергается самой продолжительной и жестокой экономической блокаде, когда-либо применявшейся против целого государства, и которому теперь обещают навязать экстремальные условия жизни", - добавил глава кубинского МИД.