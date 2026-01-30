Рейтинг@Mail.ru
США хотят навязать Кубе экстремальные условия жизни, заявил глава МИД
07:54 30.01.2026 (обновлено: 08:01 30.01.2026)
США хотят навязать Кубе экстремальные условия жизни, заявил глава МИД
США хотят навязать Кубе экстремальные условия жизни, заявил глава МИД
Власти США, продвигая инициативу по фактической блокаде поставок топлива на Кубу, стремятся навязать кубинскому народу экстремальные условия жизни, заявил... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T07:54:00+03:00
2026-01-30T08:01:00+03:00
в мире
сша
куба
бруно родригес паррилья
дональд трамп
гавана
в мире, сша, куба, бруно родригес паррилья, дональд трамп, гавана
В мире, США, Куба, Бруно Родригес Паррилья, Дональд Трамп, Гавана
Государственный флаг Кубы в городе Сантьяго-де-Куба. Архивное фото
МЕХИКО, 30 янв - РИА Новости. Власти США, продвигая инициативу по фактической блокаде поставок топлива на Кубу, стремятся навязать кубинскому народу экстремальные условия жизни, заявил министр иностранных дел карибской страны Бруно Родригес Паррилья.
В четверг президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому США могут ввести импортные пошлины на товары из стран, продающих или поставляющих нефть Кубе, а также объявил чрезвычайное положение, сославшись на угрозу национальной безопасности, якобы исходящую от Гаваны.
"Мы самым решительным образом осуждаем новую эскалацию со стороны США против Кубы. Теперь они предлагают навязать полный блокадный режим в отношении поставок топлива в нашу страну", - написал Родригес Паррилья в социальной сети X.
"Мы заявляем всему миру о данном жестоком акте агрессии против Кубы и её народа, который на протяжении более чем 65 лет подвергается самой продолжительной и жестокой экономической блокаде, когда-либо применявшейся против целого государства, и которому теперь обещают навязать экстремальные условия жизни", - добавил глава кубинского МИД.
Родригес Паррилья подчеркнул, что для оправдания этих шагов Вашингтон опирается "на длинный перечень лжи", представляя Кубу угрозой, которой она не является. По его словам, единственной реальной угрозой миру, безопасности и стабильности в регионе остается политика самих США в отношении стран Латинской Америки.
"США также прибегают к шантажу и принуждению, стремясь заставить другие страны присоединиться к их всеобще осуждаемой политике блокады Кубы, угрожая в случае отказа введением произвольных и злоупотребляющих пошлин, в нарушение всех норм свободной торговли", - добавил министр.
