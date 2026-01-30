На Западе раскрыли, что США захотели от России

"У США в сегодняшней ситуации нет другого выбора, кроме как попытаться найти способ убедить русских согласиться прекратить продвижение на Украине. Но русские постоянно отвергают такие предложения. <…> И если США не смогут заставить русских остановиться, тогда им нужно хотя бы прийти к соглашению с русскими, которое позволит США сократить свое военное присутствие в Европе", — добавил аналитик.