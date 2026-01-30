Рейтинг@Mail.ru
На Западе раскрыли, что США захотели от России
05:11 30.01.2026 (обновлено: 23:54 30.01.2026)
На Западе раскрыли, что США захотели от России
Для США важно, чтобы Россия как можно быстрее заключила с Украиной мирное соглашение, которое бы оздоровило ситуацию в Европе, заявил британский военный... РИА Новости, 30.01.2026
На Западе раскрыли, что США захотели от России

Аналитик Меркурис: США хотят, чтобы РФ скорее заключила соглашение с Украиной

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Для США важно, чтобы Россия как можно быстрее заключила с Украиной мирное соглашение, которое бы оздоровило ситуацию в Европе, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала.
"Американцы торопятся закончить конфликт на Украине.<…> Ведь Украина проигрывает в войне. Рано или поздно ситуация начнет выходить из-под контроля, страна начнет разваливаться и рухнет. Линия фронта уже сильно трещит по швам. <…> Американские арсеналы истощены. <…> Это опасно для США, учитывая уровень их вовлеченности в конфликты по всему миру. <…> Американцы увидели, насколько слаба Европа. <…> Они не хотят кризиса в Европе. <…> Они хотят достичь с Россией долгосрочного соглашения, которое стабилизирует ситуацию в Европе. И они даже говорят о том, что нужно попытаться улучшить отношения между Европой и Россией", — отметил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Принять нельзя отказать: Евросоюз не сможет определиться с Украиной
27 января, 08:00
В то же время Меркурис выразил уверенность, что достижение договоренности с Россией по Украине — единственная возможность США нормализовать ситуацию в странах Евросоюза.
"У США в сегодняшней ситуации нет другого выбора, кроме как попытаться найти способ убедить русских согласиться прекратить продвижение на Украине. Но русские постоянно отвергают такие предложения. <…> И если США не смогут заставить русских остановиться, тогда им нужно хотя бы прийти к соглашению с русскими, которое позволит США сократить свое военное присутствие в Европе", — добавил аналитик.
На прошлой неделе в Абу-Даби прошла первая встреча трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. В закрытом режиме стороны обсудили нерешенные вопросы американского мирного плана. Новая встреча запланирована на 1 февраля. По словам госсекретаря Марко Рубио, она будет двусторонней, но США могут присоединиться к участникам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Шашни с Украиной вышли боком: НАТО готовится к крушению
26 января, 08:00
 
