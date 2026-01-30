Спикер палаты представителей США усомнился, что шатдауна удастся избежать

На данный момент остаются неутверждёнными шесть законопроектов о финансировании на 2026 финансовый год, который истекает 30 сентября: о труде, здравоохранении и образовании; об обороне; о транспорте, жилищном строительстве и городском развитии; о внутренней безопасности; о финансовых услугах, а также о международной деятельности и зарубежной помощи. Все эти законопроекты уже были одобрены палатой представителей, и теперь ожидают рассмотрения и принятия в сенате.