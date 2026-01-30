Рейтинг@Mail.ru
30.01.2026
04:50 30.01.2026
Спикер палаты представителей США усомнился, что шатдауна удастся избежать
Спикер палаты представителей США усомнился, что шатдауна удастся избежать
Спикер палаты представителей США Майк Джонсон усомнился, что приостановки работы правительства удастся избежать.
2026
Спикер палаты представителей США усомнился, что шатдауна удастся избежать

Спикер Джонсон усомнился, что приостановки работы правительства удастся избежать

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteСпикер Палаты представителей Майк Джонсон общается с журналистами перед голосованием по бюджету в конгрессе США
Спикер Палаты представителей Майк Джонсон общается с журналистами перед голосованием по бюджету в конгрессе США - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Спикер Палаты представителей Майк Джонсон общается с журналистами перед голосованием по бюджету в конгрессе США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 янв – РИА Новости. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон усомнился, что приостановки работы правительства удастся избежать.
"В данный момент, если честно, я не так уж уверен", - сказал Джонсон журналистам на премьере фильме "Меланья".
При этом NBC со ссылкой на источники утверждает, что президент США Дональд Трамп и демократы достигли соглашения по финансированию правительства, чтобы избежать шатдауна.
Трамп ранее заявлял, что республиканцы и демократы "объединились", чтобы профинансировать большую часть правительства до конца сентября.
Если до 23.59 по времени Вашингтона в пятницу (7.59 субботы мск) сенаторам не удастся договориться о финансировании половины федерального правительства, то уже в полночь субботы в США начнётся частичный шатдаун, который станет вторым с октября.
На данный момент остаются неутверждёнными шесть законопроектов о финансировании на 2026 финансовый год, который истекает 30 сентября: о труде, здравоохранении и образовании; об обороне; о транспорте, жилищном строительстве и городском развитии; о внутренней безопасности; о финансовых услугах, а также о международной деятельности и зарубежной помощи. Все эти законопроекты уже были одобрены палатой представителей, и теперь ожидают рассмотрения и принятия в сенате.
Главным камнем преткновения на пути к одобрению пакета в сенате является ситуация с финансированием МВБ. Демократы отказываются поддерживать законопроект без усиления надзора за ведомством на фоне массовых протестов в Миннесоте после смертельных инцидентов в Миннеаполисе - убийства Рене Гуд 7 января и Алекса Претти 24 января, вызвавших многотысячные демонстрации и требования реформ или вывода службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE) из штата.
В четверг телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники сообщал, что Белый дом и руководство сената США приблизились к соглашению, которое позволит избежать приостановки работы федерального правительства, однако стороны продолжают согласовывать последние спорные моменты.
В октябре 2025 года из-за острых разногласий между республиканцами и демократами наступил рекордный шатдаун: федеральное правительство закрылось 1 октября и не работало 43 дня — до 12 ноября, когда президент Дональд Трамп подписал закон о финансировании. Это стало самым продолжительным правительственным шатдауном в истории страны.
