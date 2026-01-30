Спикер палаты представителей США усомнился, что шатдауна удастся избежать

ВАШИНГТОН, 30 янв – РИА Новости. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон усомнился, что приостановки работы правительства удастся избежать.
"В данный момент, если честно, я не так уж уверен", - сказал Джонсон журналистам на премьере фильме "Меланья".
1 октября 2025, 10:25
При этом NBC со ссылкой на источники утверждает, что президент США Дональд Трамп и демократы достигли соглашения по финансированию правительства, чтобы избежать шатдауна.
Трамп ранее заявлял, что республиканцы и демократы "объединились", чтобы профинансировать большую часть правительства до конца сентября.
Если до 23.59 по времени Вашингтона в пятницу (7.59 субботы мск) сенаторам не удастся договориться о финансировании половины федерального правительства, то уже в полночь субботы в США начнётся частичный шатдаун, который станет вторым с октября.
На данный момент остаются неутверждёнными шесть законопроектов о финансировании на 2026 финансовый год, который истекает 30 сентября: о труде, здравоохранении и образовании; об обороне; о транспорте, жилищном строительстве и городском развитии; о внутренней безопасности; о финансовых услугах, а также о международной деятельности и зарубежной помощи. Все эти законопроекты уже были одобрены палатой представителей, и теперь ожидают рассмотрения и принятия в сенате.
Главным камнем преткновения на пути к одобрению пакета в сенате является ситуация с финансированием МВБ. Демократы отказываются поддерживать законопроект без усиления надзора за ведомством на фоне массовых протестов в Миннесоте после смертельных инцидентов в Миннеаполисе - убийства Рене Гуд 7 января и Алекса Претти 24 января, вызвавших многотысячные демонстрации и требования реформ или вывода службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE) из штата.
В четверг телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники сообщал, что Белый дом и руководство сената США приблизились к соглашению, которое позволит избежать приостановки работы федерального правительства, однако стороны продолжают согласовывать последние спорные моменты.
В октябре 2025 года из-за острых разногласий между республиканцами и демократами наступил рекордный шатдаун: федеральное правительство закрылось 1 октября и не работало 43 дня — до 12 ноября, когда президент Дональд Трамп подписал закон о финансировании. Это стало самым продолжительным правительственным шатдауном в истории страны.
28 января, 19:17