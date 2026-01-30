ВАШИНГТОН, 30 янв – РИА Новости. Комитет по иностранным делам сената США поддержал законопроект по санкциям против судов, якобы связанных с РФ.

Кроме того, законопроект предусматривает меры, направленные на ограничение деятельности иностранных компаний, участвующих в морских перевозках с использованием этих танкеров, а также на ограничение работы портовых терминалов, принимающих нефть с этих судов.

Чтобы законопроект стал законом, он должен пройти через несколько этапов. Одним из них является рассмотрение в комитете, далее документ должен быть рассмотрен обеими палатами конгресса.

Как ранее заявил МИД РФ, категорию так называемого "теневого флота" в ЕС выдумали в санкционном раже, самой этой категории в праве нет. А в Кремле, комментируя заявления по якобы "теневому флоту", подчеркнули, что это "пиратство XXI века".

В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.

Российская экономика в 2022 году столкнулась с беспрецедентными западными санкциями. С тех пор против страны были приняты многочисленные ограничения - по подсчетам агентства, их уже почти 31 тысяча. В частности, Евросоюз принял 19 пакетов санкций.