В сенате США поддержали санкции против судов, якобы связанных с Россией
04:06 30.01.2026
В сенате США поддержали санкции против судов, якобы связанных с Россией
В сенате США поддержали санкции против судов, якобы связанных с Россией - РИА Новости, 30.01.2026
В сенате США поддержали санкции против судов, якобы связанных с Россией
Комитет по иностранным делам сената США поддержал законопроект по санкциям против судов, якобы связанных с РФ. РИА Новости, 30.01.2026
в мире, россия, сша, москва, джим риш, джин шахин, арктик спг - 2, евросоюз, северный поток, ямал спг
В мире, Россия, США, Москва, Джим Риш, Джин Шахин, Арктик СПГ - 2, Евросоюз, Северный поток, Ямал СПГ
В сенате США поддержали санкции против судов, якобы связанных с Россией

Комитет сената США поддержал санкции против судов, якобы связанных с Россией

© РИА Новости / Эдуард Песов | Перейти в медиабанкЗдание Конгресса США (Капитолий) в Вашингтоне
Здание Конгресса США (Капитолий) в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / Эдуард Песов
Перейти в медиабанк
Здание Конгресса США (Капитолий) в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 янв – РИА Новости. Комитет по иностранным делам сената США поддержал законопроект по санкциям против судов, якобы связанных с РФ.
"Сегодня наш комитет предпринял меры, чтобы пресечь деятельность незаконных судов "теневого флота"... Эти суда и продажи нефти, которые они обеспечивают, напрямую угрожают безопасности США и Европы, а также поощряют Россию, Китай, Венесуэлу и Иран", – говорится в совместном заявлении председателя комитета республиканца Джима Риша и старшего демократа в комитете Джинн Шахин по случаю "одобрения" данного документа комитетом.
Из заявления следует, что законопроект направлен против ключевых проектов российской энергетики: "Ямал СПГ" и "Арктик СПГ 2". А также расширяет ограничения в отношении газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2".
Кроме того, законопроект предусматривает меры, направленные на ограничение деятельности иностранных компаний, участвующих в морских перевозках с использованием этих танкеров, а также на ограничение работы портовых терминалов, принимающих нефть с этих судов.
Чтобы законопроект стал законом, он должен пройти через несколько этапов. Одним из них является рассмотрение в комитете, далее документ должен быть рассмотрен обеими палатами конгресса.
Как ранее заявил МИД РФ, категорию так называемого "теневого флота" в ЕС выдумали в санкционном раже, самой этой категории в праве нет. А в Кремле, комментируя заявления по якобы "теневому флоту", подчеркнули, что это "пиратство XXI века".
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
Российская экономика в 2022 году столкнулась с беспрецедентными западными санкциями. С тех пор против страны были приняты многочисленные ограничения - по подсчетам агентства, их уже почти 31 тысяча. В частности, Евросоюз принял 19 пакетов санкций.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
В миреРоссияСШАМоскваДжим РишДжин ШахинАрктик СПГ - 2ЕвросоюзСеверный потокЯмал СПГ
 
 
