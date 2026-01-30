Рейтинг@Mail.ru
Власти США изучают, есть ли у Meta* доступ к чатам WhatsApp, пишут СМИ - РИА Новости, 30.01.2026
03:24 30.01.2026
Власти США изучают, есть ли у Meta* доступ к чатам WhatsApp, пишут СМИ
Власти США изучают, есть ли у Meta* доступ к чатам WhatsApp, пишут СМИ
в мире, сша, россия, австралия, энди стоун, whatsapp inc., facebook
В мире, США, Россия, Австралия, Энди Стоун, WhatsApp Inc., Facebook
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Правоохранительные органы США изучают заявления бывших сотрудников корпорации Meta* о том, что у ее работников есть доступ к чатам принадлежащего ей мессенджера WhatsApp, заявленным как зашифрованные и доступные только их участникам, передает агентство Блумберг со ссылкой на бывшего сотрудника Meta, данные правоохранительных органов и неназванный источник.
Как отмечает Блумберг, сам мессенджер позиционирует себя как приложение со сквозным шифрованием. Это значит, что доступ к сообщениям есть только у участников чата, и никто, включая сам WhatsApp, не может взаимодействовать с его содержимым.
Логотип мессенджера WhatsApp - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Meta* обвинили в мошенничестве из-за доступа к перепискам в WhatsApp
25 января, 07:00
"Правоохранительные органы США расследуют заявления бывших работников по контракту Meta Platforms Inc*. о том, что у сотрудников Meta есть доступ к сообщениям WhatsApp", - говорится в материале агентства.
По данным Блумберг, бывшие модераторы контента в Meta утверждали, что у них и ряда их коллег имелся неограниченный доступ к сообщениям WhatsApp. Их заявления проверялись спецагентами при министерстве торговли США. Кроме того, о том же говорилось в анонимной жалобе американской комиссии по ценным бумагам и биржам от 2024 года.
Как передает агентство, одна из бывших сотрудниц заявила, что, как ее заверил один из сотрудников Facebook*, они могут просматривать зашифрованные сообщения WhatsApp, если те связаны с преступными деяниями.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
СМИ: Meta* начала блокировать ссылки на сайт с данными сотрудников МВБ
27 января, 23:30
Представитель бюро промышленности и безопасности минфина США Лорен Вебер Холли, чей сотрудник якобы расследовал это дело, заявила в комментарии Блумберг, что ее ведомство не ведет расследование в отношении WhatsApp или Meta за нарушение экспортного законодательства, отметив, что слова их сотрудника о конфиденциальности Meta необоснованны и выходят за рамки полномочий.
"То, о чем заявляют эти лица, невозможно, поскольку WhatsApp, его сотрудники и подрядчики не могут получить доступ к зашифрованным сообщениям пользователей", - заявил в письме агентству представитель мессенджера Энди Стоун.
Блумберг 25 января передавал, что компанию Meta* обвинили в мошенничестве из-за наличия у компании доступа к перепискам пользователей в принадлежащем ей мессенджере WhatsApp. По данным агентства, на компанию подала в суд группа истцов из Австралии, Бразилии, Индии, Мексики и ЮАР.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
В ЕС хотят провести расследование в отношении Meta*, пишет FT
4 декабря 2025, 09:38
 
