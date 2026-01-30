Рейтинг@Mail.ru
В США экс-помощник шерифа получил 20 лет за убийство афроамериканки
03:01 30.01.2026
В США экс-помощник шерифа получил 20 лет за убийство афроамериканки
В США экс-помощник шерифа получил 20 лет за убийство афроамериканки
В США экс-помощник шерифа получил 20 лет за убийство афроамериканки
Суд штата Иллинойс приговорил бывшего помощника шерифа к 20 годам тюремного заключения за убийство безоружной чернокожей женщины в ее доме в июле 2024 года
в мире
иллинойс
спрингфилд
сша
иллинойс
спрингфилд
сша
2026
в мире, иллинойс, спрингфилд, сша
В мире, Иллинойс, Спрингфилд, США
В США экс-помощник шерифа получил 20 лет за убийство афроамериканки

Полицейскому в США дали 20 лет за убийство вооруженной кастрюлей афроамериканки

© Fotolia / ViewApartЗаключенный в наручниках за решеткой. Архивное фото
Заключенный в наручниках за решеткой. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© Fotolia / ViewApart
Заключенный в наручниках за решеткой. Архивное фото. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Суд штата Иллинойс приговорил бывшего помощника шерифа к 20 годам тюремного заключения за убийство безоружной чернокожей женщины в ее доме в июле 2024 года, сообщает телеканал CNN.
По информации телеканала, в роковую ночь проживавшая в городе Спрингфилд 36-летняя Соня Мэсси обнаружила разбитое окно в своем доме и позвонила в службу спасения, полагая, что в доме может находиться злоумышленник.
Сотрудники иммиграционной службы США (ICE) пытаются остановить автомобиль в Миннеаполисе. Кадр видео очевидца - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Семья убитой в Миннеаполисе женщины наняла юристов, представлявших Флойда
15 января, 04:38
По данным обвинения, Шон Грейсон и другой помощник шерифа вошли в ее дом и потребовали предъявить удостоверение личности. В какой-то момент в ходе разговора она взяла в руки кастрюлю с кипятком.
По словам адвокатов бывшего полицейского, Грейсон подумал, что Мэсси собирается облить его кипятком. Сторона обвинения утверждает, что Мэсси выполнила приказ бросить кастрюлю, но Грейсон все равно выстрелил в нее.
Суд приговорил Грейсона к максимально возможному сроку наказания. Адвокаты просили снисхождения для подзащитного, который страдает онкологическим заболеванием.
Полиция на месте преступления - РИА Новости, 1920, 03.10.2019
В США экс-сотрудница полиции получила десять лет за убийство афроамериканца
3 октября 2019, 01:00
 
