В США экс-помощник шерифа получил 20 лет за убийство афроамериканки
В США экс-помощник шерифа получил 20 лет за убийство афроамериканки
Суд штата Иллинойс приговорил бывшего помощника шерифа к 20 годам тюремного заключения за убийство безоружной чернокожей женщины в ее доме в июле 2024 года,... РИА Новости, 30.01.2026
В США экс-помощник шерифа получил 20 лет за убийство афроамериканки
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости.
Суд штата Иллинойс приговорил бывшего помощника шерифа к 20 годам тюремного заключения за убийство безоружной чернокожей женщины в ее доме в июле 2024 года, сообщает телеканал CNN
.
По информации телеканала, в роковую ночь проживавшая в городе Спрингфилд
36-летняя Соня Мэсси обнаружила разбитое окно в своем доме и позвонила в службу спасения, полагая, что в доме может находиться злоумышленник.
По данным обвинения, Шон Грейсон и другой помощник шерифа вошли в ее дом и потребовали предъявить удостоверение личности. В какой-то момент в ходе разговора она взяла в руки кастрюлю с кипятком.
По словам адвокатов бывшего полицейского, Грейсон подумал, что Мэсси собирается облить его кипятком. Сторона обвинения утверждает, что Мэсси выполнила приказ бросить кастрюлю, но Грейсон все равно выстрелил в нее.
Суд приговорил Грейсона к максимально возможному сроку наказания. Адвокаты просили снисхождения для подзащитного, который страдает онкологическим заболеванием.