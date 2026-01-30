США готовят союзников в Азии к войне с Китаем, заявили в "Росконгрессе"

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. США готовят своих союзников в Азии к масштабному военному противостоянию с Китаем, говорится в докладе "Росконгресса" "США vs КНР: география, масштабы строительства и стратегические последствия", с которым ознакомилось РИА Новости.
"США формируют целостную материально-техническую базу для долгосрочного и устойчивого противостояния с Китаем в Индо‑Тихоокеанском регионе", - говорится в документе.
Тихоокеанский рубеж. Что Китай приготовил для США на море
24 января, 08:00
При этом США переложили часть своих расходов на союзников, вынуждая их наращивать расходы на оборону и фактически строить за свой счет дорогостоящую систему сдерживания в американских интересах, все глубже входя в технологическую и операционную зависимость от Вашингтона.
"США целенаправленно создают в Азии глубоко интегрированную и разветвленную логистическую инфраструктуру, превращая верфи ключевых союзников в стратегический элемент своей военно‑морской мощи", - говорится в документе. Это позволит американцам эффективно действовать во всех ключевых акваториях региона - от Японского и Южно‑Китайского морей до восточной части Индийского океана.
"А это уже к нам". Китай намерен дать США по рукам
19 января, 08:00
"Развитием этой стратегической сети может стать переход от обслуживания к совместному производству боевых кораблей, возможный в случае пересмотра США поправки Бернса-Толлефсона, которая запрещает строительство корпусов и основных компонентов судов для ВМС, Корпуса морской пехоты и Береговой охраны США на иностранных верфях. Такой шаг способен значительно удешевить и ускорить наращивание американского флота", - полагают эксперты.
"Таким образом, эшелонированная логистическая инфраструктура обладает потенциалом трансформироваться в распределенную глобальную производственно‑ремонтную базу для противостояния с Китаем", - говорится в документе.
Параллельно с созданием ремонтной инфраструктуры военных кораблей, США создают в регионе стратегические запасы топлива, реализуют обширную программу модернизации военной инфраструктуры времен Второй Мировой войны, расширяют склады боеприпасов.
"Наблюдаемое расширение инфраструктуры - это не просто увеличение количества хранилищ, а создание комплексной, распределенной и защищенной системы обеспечения боевых действий, предназначенной для поддержки длительных и высокоинтенсивных операций ВВС и ВМС США в западной части Тихого океана и на Ближнем Востоке", - уверены в "Росконгрессе".
По мнению экспертов, это создает для Китая принципиально новую ситуацию. "КНР приходится иметь дело не с удаленной американской армией, а с милитаризированными соседями, за спиной которых стоят американские силы. Это обстоятельство меняет баланс сил в регионе", - заключают эксперты.