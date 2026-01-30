США готовят союзников в Азии к войне с Китаем, заявили в "Росконгрессе"

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. США готовят своих союзников в Азии к масштабному военному противостоянию с Китаем, говорится в докладе "Росконгресса" "США vs КНР: география, масштабы строительства и стратегические последствия", с которым ознакомилось РИА Новости.

"США формируют целостную материально-техническую базу для долгосрочного и устойчивого противостояния с Китаем в Индо‑Тихоокеанском регионе", - говорится в документе.

"Подготовка США к войне с Китаем стартовала на рубеже 2014‑2015 годов: тогда было начато масштабное строительство склада боеприпасов на Гуаме , заключено соглашение о расширенном оборонном сотрудничестве с Филиппинами", - полагают авторы.

При этом США переложили часть своих расходов на союзников, вынуждая их наращивать расходы на оборону и фактически строить за свой счет дорогостоящую систему сдерживания в американских интересах, все глубже входя в технологическую и операционную зависимость от Вашингтона

Южной Кореи, Индии, Филиппин и В частности, американцы переносят в Азию обслуживание и ремонт своего военного флота: судостроительные мощности Японии Австралии получили контракты на поддержание постоянной боеготовности ВМС США в Индо‑Тихоокеанском регионе.

"США целенаправленно создают в Азии глубоко интегрированную и разветвленную логистическую инфраструктуру, превращая верфи ключевых союзников в стратегический элемент своей военно‑морской мощи", - говорится в документе. Это позволит американцам эффективно действовать во всех ключевых акваториях региона - от Японского и Южно‑Китайского морей до восточной части Индийского океана

"Развитием этой стратегической сети может стать переход от обслуживания к совместному производству боевых кораблей, возможный в случае пересмотра США поправки Бернса-Толлефсона, которая запрещает строительство корпусов и основных компонентов судов для ВМС, Корпуса морской пехоты и Береговой охраны США на иностранных верфях. Такой шаг способен значительно удешевить и ускорить наращивание американского флота", - полагают эксперты.

"Таким образом, эшелонированная логистическая инфраструктура обладает потенциалом трансформироваться в распределенную глобальную производственно‑ремонтную базу для противостояния с Китаем", - говорится в документе.

Параллельно с созданием ремонтной инфраструктуры военных кораблей, США создают в регионе стратегические запасы топлива, реализуют обширную программу модернизации военной инфраструктуры времен Второй Мировой войны, расширяют склады боеприпасов.

"Наблюдаемое расширение инфраструктуры - это не просто увеличение количества хранилищ, а создание комплексной, распределенной и защищенной системы обеспечения боевых действий, предназначенной для поддержки длительных и высокоинтенсивных операций ВВС и ВМС США в западной части Тихого океана и на Ближнем Востоке", - уверены в "Росконгрессе".