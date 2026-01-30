Рейтинг@Mail.ru
Новейший авианосец ВМС США покинул верфь для проведения испытаний
02:02 30.01.2026
Новейший авианосец ВМС США покинул верфь для проведения испытаний
Новейший авианосец ВМС США покинул верфь для проведения испытаний

© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 3rd Class Maxwell Orlosky
ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Новейший авианосец ВМС США John F. Kennedy покинул верфь в городе Ньюпорт-Ньюс штата Вирджиния для проведения первых морских испытаний, сообщила судостроительная компания Huntington Ingalls Industries.
"Сегодня новейший авианосец нашей страны John F. Kennedy покинул верфь в Ньюпорт-Ньюс, чтобы начать морские испытания. Эти испытания позволят впервые протестировать важнейшие системы и компоненты судна на море", - говорится в сообщении компании в соцсети X.
Фактическое строительство второго авианосца класса Gerald R. Ford началось с закладки киля 20 июля 2015 года. В октябре 2019 года корабль был спущен на воду. Планируется, что его передадут ВМС США в марте 2027 года. Стоимость строительства оценивается более чем в 13 миллиардов долларов США, согласно данным программы строительства новейших авианосцев для ВМС США.
По данным ВМС США, авианосец John F. Kennedy имеет длину около 337 метров, ширину палубы 78 метров и водоизмещение примерно 100 тысяч тонн. Он способен нести более 80 самолетов и вертолетов и станет одной из ключевых ударных платформ ВМС США.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Трамп назвал нелепой ситуацию, при которой у США один ледокол
28 ноября 2025, 04:16
 
