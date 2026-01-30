https://ria.ru/20260130/ssha-2071110922.html
Новейший авианосец ВМС США покинул верфь для проведения испытаний
Новейший авианосец ВМС США покинул верфь для проведения испытаний - РИА Новости, 30.01.2026
Новейший авианосец ВМС США покинул верфь для проведения испытаний
Новейший авианосец ВМС США John F. Kennedy покинул верфь в городе Ньюпорт-Ньюс штата Вирджиния для проведения первых морских испытаний, сообщила... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T02:02:00+03:00
2026-01-30T02:02:00+03:00
2026-01-30T02:03:00+03:00
в мире
сша
ford motor
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0b/1920814462_0:231:3072:1959_1920x0_80_0_0_7a10fdc2faf2ceba5d12082aeb458603.jpg
https://ria.ru/20251128/tramp-2058233247.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0b/1920814462_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_003645ca91bd19c80778724611c76727.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, ford motor
Новейший авианосец ВМС США покинул верфь для проведения испытаний
Новейший авианосец ВМС США покинул верфь в Ньюпорт-Ньюс для проведения испытаний
ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости.
Новейший авианосец ВМС США John F. Kennedy покинул верфь в городе Ньюпорт-Ньюс штата Вирджиния для проведения первых морских испытаний, сообщила
судостроительная компания Huntington Ingalls Industries.
"Сегодня новейший авианосец нашей страны John F. Kennedy покинул верфь в Ньюпорт-Ньюс, чтобы начать морские испытания. Эти испытания позволят впервые протестировать важнейшие системы и компоненты судна на море", - говорится в сообщении компании в соцсети X.
Фактическое строительство второго авианосца класса Gerald R. Ford началось с закладки киля 20 июля 2015 года. В октябре 2019 года корабль был спущен на воду. Планируется, что его передадут ВМС США в марте 2027 года. Стоимость строительства оценивается более чем в 13 миллиардов долларов США, согласно данным программы строительства новейших авианосцев для ВМС США.
По данным ВМС США, авианосец John F. Kennedy имеет длину около 337 метров, ширину палубы 78 метров и водоизмещение примерно 100 тысяч тонн. Он способен нести более 80 самолетов и вертолетов и станет одной из ключевых ударных платформ ВМС США.