Новейший авианосец ВМС США покинул верфь для проведения испытаний

ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Новейший авианосец ВМС США John F. Kennedy покинул верфь в городе Ньюпорт-Ньюс штата Вирджиния для проведения первых морских испытаний, Новейший авианосец ВМС США John F. Kennedy покинул верфь в городе Ньюпорт-Ньюс штата Вирджиния для проведения первых морских испытаний, сообщила судостроительная компания Huntington Ingalls Industries.

"Сегодня новейший авианосец нашей страны John F. Kennedy покинул верфь в Ньюпорт-Ньюс, чтобы начать морские испытания. Эти испытания позволят впервые протестировать важнейшие системы и компоненты судна на море", - говорится в сообщении компании в соцсети X.

Фактическое строительство второго авианосца класса Gerald R. Ford началось с закладки киля 20 июля 2015 года. В октябре 2019 года корабль был спущен на воду. Планируется, что его передадут ВМС США в марте 2027 года. Стоимость строительства оценивается более чем в 13 миллиардов долларов США, согласно данным программы строительства новейших авианосцев для ВМС США.