Разрешение США на операции с нефтью из Венесуэлы запрещает сделки с Китаем
Разрешение США на операции с нефтью из Венесуэлы запрещает сделки с Китаем - РИА Новости, 30.01.2026
Разрешение США на операции с нефтью из Венесуэлы запрещает сделки с Китаем
Разрешение США на операции с нефтью из Венесуэлы также не разрешает сделки с участием лиц из КНР, следует из соответствующего документа американского минфина. РИА Новости, 30.01.2026
в мире
сша
венесуэла
китай
сша
венесуэла
китай
Разрешение США на операции с нефтью из Венесуэлы запрещает сделки с Китаем
Минфин США не разрешил Китаю сделки с нефтью Венесуэлы