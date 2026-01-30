Рейтинг@Mail.ru
Разрешение США на операции с нефтью из Венесуэлы запрещает сделки с Китаем - РИА Новости, 30.01.2026
01:38 30.01.2026
Разрешение США на операции с нефтью из Венесуэлы запрещает сделки с Китаем
Разрешение США на операции с нефтью из Венесуэлы запрещает сделки с Китаем
Разрешение США на операции с нефтью из Венесуэлы также не разрешает сделки с участием лиц из КНР, следует из соответствующего документа американского минфина. РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T01:38:00+03:00
2026-01-30T01:38:00+03:00
2026
© AP Photo / Ernesto VargasВенесуэльский нефтяник идет по нефтеперерабатывающему заводу Эль-Палито во время прибытия иранского нефтяного танкера Fortune возле Пуэрто-Кабельо, Венесуэла
Венесуэльский нефтяник идет по нефтеперерабатывающему заводу Эль-Палито во время прибытия иранского нефтяного танкера Fortune возле Пуэрто-Кабельо, Венесуэла. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Разрешение США на операции с нефтью из Венесуэлы также не разрешает сделки с участием лиц из КНР, следует из соответствующего документа американского минфина.
США ранее разрешили операции с целью добычи, экспорта, покупки и продажи нефти из Венесуэлы, если они проводятся зарегистрированным в США юрлицом. Лицензия на операции при этом не разрешает сделки с участием лиц из России, Ирана, КНДР, Кубы.
"Настоящая генеральная лицензия не разрешает... любую операцию с предприятием, находящимся или учрежденным в соответствии с законодательствами Венесуэлы или Соединенных Штатов, которое прямо или косвенно принадлежит или контролируется, либо находится в совместном предприятии с лицом, находящимся на территории или организованным в соответствии с законодательством КНР", - говорится в документе.
Нефтяной комплекс в районе реки Ориноко в Венесуэле - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
США запретили подсанкционным судам перевозить нефть из Венесуэлы
