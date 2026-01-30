США обязали отчитываться поставщиков нефти из Венесуэлы

ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Любое лицо, которое поставляет нефть из Венесуэлы не в США, обязано предоставить детальный отчет в течение 10 дней после сделки, следует из документа минфина США.
"Любое лицо, которое экспортирует, реэкспортирует, продаёт, перепродаёт или поставляет нефть венесуэльского происхождения в страны помимо США на основании этой генеральной лицензии, обязано направить подробный отчёт... Отчёты, указанные в пункте (c), подаются в течение 10 дней после совершения первой из таких сделок и далее каждые 90 дней, пока такие сделки продолжаются", - говорится в лицензии Управления по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC).
В отчетах должны быть указаны стороны, участвующие в сделке, объёмы, стоимость и страны конечного назначения, даты, а также любые налоги, сборы или иные платежи, перечисленные правительству Венесуэлы.