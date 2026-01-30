Рейтинг@Mail.ru
США обязали отчитываться поставщиков нефти из Венесуэлы - РИА Новости, 30.01.2026
01:36 30.01.2026
США обязали отчитываться поставщиков нефти из Венесуэлы
США обязали отчитываться поставщиков нефти из Венесуэлы - РИА Новости, 30.01.2026
США обязали отчитываться поставщиков нефти из Венесуэлы
Любое лицо, которое поставляет нефть из Венесуэлы не в США, обязано предоставить детальный отчет в течение 10 дней после сделки, следует из документа минфина... РИА Новости, 30.01.2026
в мире, сша, венесуэла, министерство финансов сша
В мире, США, Венесуэла, Министерство финансов США
США обязали отчитываться поставщиков нефти из Венесуэлы

США обязали отчитываться поставщиков нефти из Венесуэлы о сделках

© AP Photo / Fernando LlanoМужчина с флагом Венесуэлы перед зданием компании PDVSA в Каракасе
Мужчина с флагом Венесуэлы перед зданием компании PDVSA в Каракасе - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© AP Photo / Fernando Llano
Мужчина с флагом Венесуэлы перед зданием компании PDVSA в Каракасе. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Любое лицо, которое поставляет нефть из Венесуэлы не в США, обязано предоставить детальный отчет в течение 10 дней после сделки, следует из документа минфина США.
"Любое лицо, которое экспортирует, реэкспортирует, продаёт, перепродаёт или поставляет нефть венесуэльского происхождения в страны помимо США на основании этой генеральной лицензии, обязано направить подробный отчёт... Отчёты, указанные в пункте (c), подаются в течение 10 дней после совершения первой из таких сделок и далее каждые 90 дней, пока такие сделки продолжаются", - говорится в лицензии Управления по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC).
В отчетах должны быть указаны стороны, участвующие в сделке, объёмы, стоимость и страны конечного назначения, даты, а также любые налоги, сборы или иные платежи, перечисленные правительству Венесуэлы.
Граффити с изображением нефтяных насосов и скважин в Каракасе - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Зарегистрированным в США юрлицам разрешили операции с нефтью из Венесуэлы
В миреСШАВенесуэлаМинистерство финансов США
 
 
