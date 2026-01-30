Рейтинг@Mail.ru
США запретили подсанкционным судам перевозить нефть из Венесуэлы - РИА Новости, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:25 30.01.2026
https://ria.ru/20260130/ssha-2071107663.html
США запретили подсанкционным судам перевозить нефть из Венесуэлы
США запретили подсанкционным судам перевозить нефть из Венесуэлы - РИА Новости, 30.01.2026
США запретили подсанкционным судам перевозить нефть из Венесуэлы
В своей новой лицензии, которая снимает ограничения на широкий спектр операций с венесуэльской нефтью, минфин США оставил в силе запрет на использование для... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T01:25:00+03:00
2026-01-30T01:25:00+03:00
в мире
министерство финансов сша
сша
венесуэла
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149921/12/1499211249_0:500:4764:3180_1920x0_80_0_0_9a156cb1ab3182a92921a83ca1f5b406.jpg
https://ria.ru/20260130/ssha-2071106672.html
сша
венесуэла
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149921/12/1499211249_324:0:4564:3180_1920x0_80_0_0_84ec9b8325447d28743a0a187b5b65a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, министерство финансов сша, сша, венесуэла
В мире, Министерство финансов США, США, Венесуэла
США запретили подсанкционным судам перевозить нефть из Венесуэлы

США запретили использовать подсанкционные суда для перевозки нефти из Венесуэлы

© AP Photo / Fernando LlanoНефтяной комплекс в районе реки Ориноко в Венесуэле
Нефтяной комплекс в районе реки Ориноко в Венесуэле - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© AP Photo / Fernando Llano
Нефтяной комплекс в районе реки Ориноко в Венесуэле. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 30 янв – РИА Новости. В своей новой лицензии, которая снимает ограничения на широкий спектр операций с венесуэльской нефтью, минфин США оставил в силе запрет на использование для транспортировки нефти этой страны судов, находящихся под санкциями.
"Данная общая лицензия не разрешает любые операции, связанные с каким-либо заблокированным судном", - говорится в лицензии, опубликованной в четверг.
Граффити с изображением нефтяных насосов и скважин в Каракасе - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Зарегистрированным в США юрлицам разрешили операции с нефтью из Венесуэлы
01:15
 
В миреМинистерство финансов СШАСШАВенесуэла
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала