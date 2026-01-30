https://ria.ru/20260130/ssha-2071107663.html
США запретили подсанкционным судам перевозить нефть из Венесуэлы
США запретили подсанкционным судам перевозить нефть из Венесуэлы - РИА Новости, 30.01.2026
США запретили подсанкционным судам перевозить нефть из Венесуэлы
В своей новой лицензии, которая снимает ограничения на широкий спектр операций с венесуэльской нефтью, минфин США оставил в силе запрет на использование для... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T01:25:00+03:00
2026-01-30T01:25:00+03:00
2026-01-30T01:25:00+03:00
в мире
министерство финансов сша
сша
венесуэла
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149921/12/1499211249_0:500:4764:3180_1920x0_80_0_0_9a156cb1ab3182a92921a83ca1f5b406.jpg
https://ria.ru/20260130/ssha-2071106672.html
сша
венесуэла
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149921/12/1499211249_324:0:4564:3180_1920x0_80_0_0_84ec9b8325447d28743a0a187b5b65a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, министерство финансов сша, сша, венесуэла
В мире, Министерство финансов США, США, Венесуэла
США запретили подсанкционным судам перевозить нефть из Венесуэлы
США запретили использовать подсанкционные суда для перевозки нефти из Венесуэлы