В США арестовали фальшивого агента ФБР, пытавшегося освободить Манджоне
01:19 30.01.2026 (обновлено: 03:44 30.01.2026)
В США арестовали фальшивого агента ФБР, пытавшегося освободить Манджоне
В США арестовали фальшивого агента ФБР, пытавшегося освободить Манджоне

Луиджи Манджоне
© AP Photo / Steven Hirsch
Луиджи Манджоне. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Жителя Миннесоты, выдававшего себя за сотрудника ФБР, арестовали при попытке освободить из тюрьмы в Нью-Йорке Луиджи Манджоне, который обвиняется в убийстве главы страховой компании UnitedHealthcare, сообщает телеканал CNBC.
По данным прокуратуры, 36-летний Марк Андерсон явился в следственный изолятор в Бруклине в среду вечером и, представившись агентом ФБР, заявил, что у него есть постановление суда об освобождении заключенного.
СМИ: прокуроры по делу Манджоне вменяют ему желание сделать насилие нормой
30 августа 2025, 07:09
СМИ: прокуроры по делу Манджоне вменяют ему желание сделать насилие нормой
30 августа 2025, 07:09
В обвинительных документах не уточняется, о каком заключенном идет речь, но источник в СИЗО подтвердил, что Андерсон пытался освободить Манджоне.
Когда Андерсона задержали, у него в рюкзаке нашли вилку для барбекю и круглое лезвие, похожее на нож для пиццы.
Глава страховой компании UnitedHealthcare Брайан Томпсон был убит утром 4 декабря 2024 года на Манхэттене по пути на конференцию. На месте убийства следователи обнаружили гильзы с надписями "отвергай, защищайся, допрашивай" (deny, defend, depose) - что расценили как отсылку к практикам страховых компаний, которые не желают выплачивать компенсации. В поддержку Манджоне собирали денежные средства, в онлайн-магазинах появились товары с отсылкой к резонансному убийству.
Луиджи Манджоне - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
Убийцу директора UnitedHealthcare Манджоне могут приговорить к казни
18 апреля 2025, 08:43
 
