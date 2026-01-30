Зарегистрированным в США юрлицам разрешили операции с нефтью из Венесуэлы

ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. США разрешили добычу, экспорт, покупку и продажу венесуэльской нефти, если такие операции осуществляются юридическим лицом, зарегистрированным в Штатах, следует из документа американского минфина.
"Все операции, запрещенные положением о санкциях в отношении Венесуэлы, включая операции с участием правительства Венесуэлы, Petroleos de Venezuela, S.A. (PdVSA) или любого субъекта, в котором PdVSA владеет прямо или косвенно долей 50% или которые являются обычными сопутствующими и необходимыми для подъема, экспорта, реэкспорта, продажи, перепродажи, поставки, хранения, маркетинга, покупки, доставки или транспортировки нефти венесуэльского происхождения, включая ее переработку, - разрешены", - говорится в документе.