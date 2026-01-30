Рейтинг@Mail.ru
Зарегистрированным в США юрлицам разрешили операции с нефтью из Венесуэлы - РИА Новости, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:15 30.01.2026 (обновлено: 01:25 30.01.2026)
https://ria.ru/20260130/ssha-2071106672.html
Зарегистрированным в США юрлицам разрешили операции с нефтью из Венесуэлы
Зарегистрированным в США юрлицам разрешили операции с нефтью из Венесуэлы - РИА Новости, 30.01.2026
Зарегистрированным в США юрлицам разрешили операции с нефтью из Венесуэлы
США разрешили добычу, экспорт, покупку и продажу венесуэльской нефти, если такие операции осуществляются юридическим лицом, зарегистрированным в Штатах, следует РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T01:15:00+03:00
2026-01-30T01:25:00+03:00
в мире
венесуэла
pdvsa
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564938549_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_14520acff6894eb93d09710a916858e9.jpg
https://ria.ru/20260130/ssha-2071106557.html
венесуэла
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564938549_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_0c5af2f9923173a3913fade579c1f3b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, pdvsa, сша
В мире, Венесуэла, PDVSA, США
Зарегистрированным в США юрлицам разрешили операции с нефтью из Венесуэлы

Зарегистрированным в США юрлицам разрешили покупку и продажу нефти из Венесуэлы

© AP Photo / Matias DelacroixГраффити с изображением нефтяных насосов и скважин в Каракасе
Граффити с изображением нефтяных насосов и скважин в Каракасе - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© AP Photo / Matias Delacroix
Граффити с изображением нефтяных насосов и скважин в Каракасе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. США разрешили добычу, экспорт, покупку и продажу венесуэльской нефти, если такие операции осуществляются юридическим лицом, зарегистрированным в Штатах, следует из документа американского минфина.
"Все операции, запрещенные положением о санкциях в отношении Венесуэлы, включая операции с участием правительства Венесуэлы, Petroleos de Venezuela, S.A. (PdVSA) или любого субъекта, в котором PdVSA владеет прямо или косвенно долей 50% или которые являются обычными сопутствующими и необходимыми для подъема, экспорта, реэкспорта, продажи, перепродажи, поставки, хранения, маркетинга, покупки, доставки или транспортировки нефти венесуэльского происхождения, включая ее переработку, - разрешены", - говорится в документе.
Нефтеперерабатывающий комплекс имени Хосе Антонио Ансоатеги в штате Ансоатеги, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Разрешение США на операции с нефтью из Венесуэлы запрещает участие россиян
01:14
 
В миреВенесуэлаPDVSAСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала