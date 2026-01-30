Рейтинг@Mail.ru
Разрешение США на операции с нефтью из Венесуэлы запрещает участие россиян
01:14 30.01.2026
Разрешение США на операции с нефтью из Венесуэлы запрещает участие россиян
2026
Разрешение США на операции с нефтью из Венесуэлы запрещает участие россиян

Нефтеперерабатывающий комплекс имени Хосе Антонио Ансоатеги в штате Ансоатеги, Венесуэла
© AP Photo / Matias Delacroix
Нефтеперерабатывающий комплекс имени Хосе Антонио Ансоатеги в штате Ансоатеги, Венесуэла. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Разрешение, данное Соединенными Штатами на операции с нефтью из Венесуэлы, не распространяется на сделки с участием лиц из России, следует из документа минфина США.
"Эта генеральная лицензия не разрешает... любые операции с участием лиц, находящихся или учреждённых в соответствии с законодательством Российской Федерации, Исламской Республики Иран, Корейской Народно-Демократической Республики, Республики Куба, а также любого субъекта, который прямо или косвенно принадлежит или контролируется такими лицами либо действует с ними в рамках совместного предприятия", - говорится в лицензии Управления по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC).
Зарегистрированным в США юрлицам разрешили операции с нефтью из Венесуэлы
