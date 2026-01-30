https://ria.ru/20260130/ssha-2071106557.html
Разрешение США на операции с нефтью из Венесуэлы запрещает участие россиян
Разрешение, данное Соединенными Штатами на операции с нефтью из Венесуэлы, не распространяется на сделки с участием лиц из России, следует из документа минфина... РИА Новости, 30.01.2026
в мире
венесуэла
россия
министерство финансов сша
венесуэла
россия
В мире, Венесуэла, Россия, Министерство финансов США
США не разрешили лица из России операции с нефтью из Венесуэлы