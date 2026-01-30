Рейтинг@Mail.ru
Правительство США может приостановить работу на этой неделе - РИА Новости, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:17 30.01.2026
https://ria.ru/20260130/ssha-2071103299.html
Правительство США может приостановить работу на этой неделе
Правительство США может приостановить работу на этой неделе - РИА Новости, 30.01.2026
Правительство США может приостановить работу на этой неделе
Правительство Соединенных Штатов уже на этой неделе может снова приостановить свою работу в связи с неспособностью американских законодателей договориться по... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T00:17:00+03:00
2026-01-30T00:17:00+03:00
в мире
сша
миннеаполис
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2070934003_0:255:3072:1983_1920x0_80_0_0_b1c3809fb209294842b49619aefb01cd.jpg
https://ria.ru/20260129/shatdaun-2071101634.html
https://ria.ru/20260129/tramp-2071081445.html
сша
миннеаполис
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2070934003_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_dcfa877da0f3124dfa3b26f186918be4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, миннеаполис, дональд трамп
В мире, США, Миннеаполис, Дональд Трамп
Правительство США может приостановить работу на этой неделе

Правительству США грозит шатдаун на фоне споров о контроле над миграцией

© REUTERS / Kylie CooperФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© REUTERS / Kylie Cooper
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Правительство Соединенных Штатов уже на этой неделе может снова приостановить свою работу в связи с неспособностью американских законодателей договориться по поводу финансирования министерства внутренней безопасности (МВБ) на фоне протестов против миграционной политики президента США Дональда Трампа.
В конце 2025 года в США столкнулись с самым продолжительным в истории страны перерывом в работе правительства, который продлился 43 дня: с 1 октября по 12 ноября. Тогда законодатели договорились продлить финансирование до 30 января 2026 года.
Флаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Частые шатдауны дискредитируют принцип демократии, считает экс-чиновник США
Вчера, 23:52
В январе палата представителей страны поддержала проект бюджета, но в сенате у республиканцев нет необходимого количества голосов для утверждения расходов на процедурном голосовании, где потребуется 60 "за". У Республиканской партии в текущем составе конгресса только 53 кресла в сенате.
Ожидалось, что ряд умеренных сенаторов-демократов проголосуют за него, но после убийства мужчины в Миннеаполисе представителем правоохранительных органов, Демпартия выступила за пересмотр политики в сфере иммиграционного контроля.
Как сообщала газета Wall Street Journal, демократы хотят разделить законопроект, чтобы проголосовать по основной части статей финансирования правительства, а пункты, касающиеся вопросов внутренней безопасности, утвердить в ходе отдельного голосования.
По информации телеканала CNN, администрация Трампа готова пойти навстречу требованиям демократов и отделить финансирование министерства внутренней безопасности от общего пакета бюджетных мер, чтобы получить дополнительное время для переговоров по политике развертывания сотрудников иммиграционной службы ICE по всей стране. При этом стороны пока не согласовали сроки продления финансирования министерства, и окончательное соглашение еще не достигнуто.
Начавшаяся в январе операция по отлову нелегальных мигрантов в Миннесоте привела к двум смертельным случаям: 7 января офицер миграционной службы ICE смертельно ранил женщину, которая якобы пыталась его задавить на машине, а 24 января был застрелен другой протестующий, что спровоцировало еще более агрессивную волну протестов.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Трамп заявил, что партии будут сотрудничать для предотвращения шатдауна
Вчера, 20:29
 
В миреСШАМиннеаполисДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала